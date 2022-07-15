Beşiktaş, İranlı kanat oyuncusuna kanca attı: Ali Gholizadeh iddiası

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, İran Milli Takımı'nda 22 kez görev yaptı. Her iki kanatta da oynayabilen ve piyasa değeri 3 milyon Euro olan Gholizadeh geçtiğimiz sezon Charleroi formasıyla 37 maça çıkarken 8 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.