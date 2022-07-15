Beşiktaş, İranlı kanat oyuncusuna kanca attı: Ali Gholizadeh iddiası

Transfer operasyonunu çok büyük oranda bitiren ve son derece önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
HAREKETE GEÇİLDİ
Teknik direktör Valerien Ismael'in her iki kanatta görev yapabilen bir futbolcu istediği ve yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. İddialara göre yönetim, Belçika ekibi Charleroi'de forma giyen Ali Gholizadeh için harekete geçti.
Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, İran Milli Takımı'nda 22 kez görev yaptı. Her iki kanatta da oynayabilen ve piyasa değeri 3 milyon Euro olan Gholizadeh geçtiğimiz sezon Charleroi formasıyla 37 maça çıkarken 8 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.