Trabzonspor’un yıldızı Hamsik'den çok özel açıklamalar: Geçen sezondan zor olacak

Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan şampiyon Trabzonspor'un orta alandaki yıldızı Marek Hamsik önemli açıklamalarda bulundu. Slovak yıldız, "Zor bir sezon olacak. Rakiplerimiz tekrar yarışın içine dahil olmaya çalışacak. Mutlaka iyi transferler yapacaklardır. Bizim için bu sezon, geçen sezonki başarıyı tekrarlamamız önemli. Kolay olmayacak, geçen sezondan belki daha zor olacak ama bunu yapacak gücümüz zaten var" diye konuştu.
FİZİK OLARAK İYİ DURUMDAYIM
Fiziki anlamda iyi durumda olduğunu belirten Hamsik, "Doğrusunu söylemek gerekirse de uzun bir tatil yaptım. 5-6 haftalık bir tatil süreci geçirdim. Daha önceki sezonlarda fazla tatil yapma fırsatım olmamıştı. Bu sefer ailemle iyi dinlendim. Şimdi çalışma zamanı"
KASIM'DA BIRAKIYOR!
Hamsik Slovakya Milli Takımı kariyerini kasım ayında noktalayacağını söyledi. Hamsik "Milli Takım kariyerimi bitirme açısından doğru anın bu olduğunu düşündüm. Kasım ayında bir jübile maçıyla milli takıma veda edeceğim" dedi.