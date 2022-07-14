Trabzonspor’un yıldızı Hamsik'den çok özel açıklamalar: Geçen sezondan zor olacak

Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan şampiyon Trabzonspor'un orta alandaki yıldızı Marek Hamsik önemli açıklamalarda bulundu. Slovak yıldız, "Zor bir sezon olacak. Rakiplerimiz tekrar yarışın içine dahil olmaya çalışacak. Mutlaka iyi transferler yapacaklardır. Bizim için bu sezon, geçen sezonki başarıyı tekrarlamamız önemli. Kolay olmayacak, geçen sezondan belki daha zor olacak ama bunu yapacak gücümüz zaten var" diye konuştu.