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    • Spor
    • 14.07.2022 10:26
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    • 14.07.2022 10:29
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    TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı saat kaçta? Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Geçen sezonu şampiyonluk ile tamamlayan ve gelecek sezonda da bu başarısını devam ettirmek isteyen Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, hazırlık maçı kapsamında MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek. Maçın muhtemel 11'leri, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırıyor. Peki Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

    Trabzonspor sahaya iniyor

    Süper Lig'de 2021/22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, sahaya iniyor. Yeni sezona Slovenya'da yaptığı kamp ile hazırlanan Fırtına, MTK Budapeşte ile hazırlık dönemindeki ilk karşılaşmasına çıkacak.

    TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI SAAT KAÇTA? TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

    YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK
    Kadrosuna son olarak Trezeguet'i katan Trabzonspor'da Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen gibi oyuncular ilk kez bordo mavili formayla sahaya çıkacak. Oyuncuların göstereceği performans, taraftarların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor.

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    Haberler Spor TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı saat kaçta? Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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