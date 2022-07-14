TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı saat kaçta? Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de 2021/22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, sahaya iniyor. Yeni sezona Slovenya'da yaptığı kamp ile hazırlanan Fırtına, MTK Budapeşte ile hazırlık dönemindeki ilk karşılaşmasına çıkacak.
TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI SAAT KAÇTA? TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK
Kadrosuna son olarak Trezeguet'i katan Trabzonspor'da Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen gibi oyuncular ilk kez bordo mavili formayla sahaya çıkacak. Oyuncuların göstereceği performans, taraftarların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor.
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