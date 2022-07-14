Terim'in gözdelerine şok! Okan Buruk hepsinin üstünü çizdi

Galatasaray yönetimi bir yandan transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmak için mesai harcıyor.
SEZON BAŞINDA TRANSFER EDİLENLER YOLCU
Teknik direktör Okan Buruk'un oynanan iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın yeni sezonda düşünmediği futbolcular arasında, geçtiğimiz sezon transfer edilen isimlerin ağırlıkta olması dikkatleri çekiyor.
4 İSİM GİDİYOR
Alınan bilgilere Okan Buruk, geçen sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle kadroda dahil edilen isimlerden Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Aytaç Kara'yı kesin olarak takımda istemiyor.