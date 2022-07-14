Terim'in gözdelerine şok! Okan Buruk hepsinin üstünü çizdi

MOSTAFA MOHAMED SATILACAK

Genç hoca ayrıca yine Terim'in isteğiyle alınan isimlerden Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz'ı da yeni sezonda 11'de oynatmayı düşünmüyor. Bunun dışında Terim'in takımda sürekli yer verdiği isimlerden biri olan Ömer Bayram'la da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mostafa Mohamed'in de satılması bekleniyor.