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    • Spor
    • 14.07.2022 12:08
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    • 14.07.2022 12:18
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    Terim'in gözdelerine şok! Okan Buruk hepsinin üstünü çizdi

    Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Okan Buruk'un istediği isimleri kadrosuna katmaya devam eden sarı kırmızılılarda, bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular belli oluyor. Fatih Terim'in yaptığı transferlerin topun ağzında olması ise dikkat çekiyor...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Terim’in gözdelerine şok!

    Galatasaray yönetimi bir yandan transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmak için mesai harcıyor.

    SEZON BAŞINDA TRANSFER EDİLENLER YOLCU
    Teknik direktör Okan Buruk'un oynanan iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın yeni sezonda düşünmediği futbolcular arasında, geçtiğimiz sezon transfer edilen isimlerin ağırlıkta olması dikkatleri çekiyor.

    4 İSİM GİDİYOR
    Alınan bilgilere Okan Buruk, geçen sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle kadroda dahil edilen isimlerden Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Aytaç Kara'yı kesin olarak takımda istemiyor.

        MOSTAFA MOHAMED SATILACAK
        Genç hoca ayrıca yine Terim'in isteğiyle alınan isimlerden Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz'ı da yeni sezonda 11'de oynatmayı düşünmüyor. Bunun dışında Terim'in takımda sürekli yer verdiği isimlerden biri olan Ömer Bayram'la da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mostafa Mohamed'in de satılması bekleniyor.

        BURUK SADECE İKİ İSMİ İSTİYOR
        Okan Buruk'un geçtiğimiz sezon alınan isimlerden sadece Victor Nelsson ve Patrick van Aanholt'la çalışmak istediği ifade ediliyor.

        ÇEŞİTLİ FORMÜLLER MASADA
        Galatasaray yönetiminin, Buruk'un takımda düşünmediği isimlerle kısa süre içinde yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin bazı isimleri satacağı ve fesih yoluyla yolları ayıracağı, bazı isimleri ise kiralık olarak göndereceği öğrenildi.

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        Haberler Spor Terim'in gözdelerine şok! Okan Buruk hepsinin üstünü çizdi
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