Trabzonspor Boyata pazarlığında son aşamada! Hertha Berlin arasında çok az fark kaldı

Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor, stoper için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezegut'ye imza attıran Karadeniz devi, Hertha Berlin'in stoperi Anga Dedryck Boyata'yı da renklerine bağlamaya çalışıyor. 31 yaşındaki savunmacıyı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak isteyen ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen bordo-mavililer bu sezon yeniden Bundesliga ekibiyle masaya oturmuştu.
HERTHA BERLİN İNDİRİM YAPTI
2024'e kadar sözleşmesi bulunan savunmacı için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Hertha Berlin'e 2 milyon Euro önerilmişti. Yapılan uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 3 milyon Euro'da diretirken, Trabzonspor ise son teklif olarak 2 milyon Euro'yu 4 taksitle ödemeyi önerdi. Bonuslarla birlikte 2 milyon 200 bin Euro'ya çıkan teklif üzerinden pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibinin taksit fikrine sıcak bakmadığı veya taksit sürelerini azalmak istediği öğrenilirken Trabzonspor, bir yandan da diğer alternatif stoperlerle de bağlantılarını kopartmadı.