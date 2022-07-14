Trabzonspor Boyata pazarlığında son aşamada! Hertha Berlin arasında çok az fark kaldı





HERTHA BERLİN İNDİRİM YAPTI

2024'e kadar sözleşmesi bulunan savunmacı için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Hertha Berlin'e 2 milyon Euro önerilmişti. Yapılan uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 3 milyon Euro'da diretirken, Trabzonspor ise son teklif olarak 2 milyon Euro'yu 4 taksitle ödemeyi önerdi. Bonuslarla birlikte 2 milyon 200 bin Euro'ya çıkan teklif üzerinden pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibinin taksit fikrine sıcak bakmadığı veya taksit sürelerini azalmak istediği öğrenilirken Trabzonspor, bir yandan da diğer alternatif stoperlerle de bağlantılarını kopartmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN