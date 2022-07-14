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    • Spor
    • 14.07.2022 12:14
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    • 14.07.2022 12:23
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    Cimbom'a Rusya'dan sürpriz teklif! Menajeri önerdi...

    Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ardından bir orta saha daha alınmak isteniyor. Carvalho, Diawara ve Gueye'nin üzerine yoğunlaşan sarı kırmızılılara Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a sürpriz teklif!

    Ön libero transferi için büyük bir çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.

    O İSİM DMITRI BARINOV

    Lokomotiv Moskova formasını giyen Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildiği iddia ediliyor.

    DEĞERİ 11 MİLYON EURO

    Rus basınında çıkan haberlere göre kulübünden ayrılma kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş durumda. Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro piyasa değeri olan Barinov için kiralama formülünün masaya gelebileceği belirtiliyor.

        Rus futbolunun önemli isimlerinden biri olan Dmitri Barinov geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 30 resmi maçta forma giyerken 2 asist yaptı.

        STOPER DE OYNAYABİLİYOR

        Lokomotiv altyapısında yetişen yıldız futbolcu 13 kez Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı. Barinov'un stoper bölgesinde de oynayabilmesinin transferde tercih nedeni olabileceği gelen bilgiler arasında.

        Galatasaray yönetiminin şu anda 6 numara transferi için Amadou Diawara'ya yoğunlaştığı, Malili yıldızda sorun yaşanması durumunda aralarında Barinov'un da olduğu alternatiflerle temas kurulacağı öğrenildi.

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        Haberler Spor Cimbom'a Rusya'dan sürpriz teklif! Menajeri önerdi...
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