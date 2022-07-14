Cimbom'a Rusya'dan sürpriz teklif! Menajeri önerdi...

Rus futbolunun önemli isimlerinden biri olan Dmitri Barinov geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 30 resmi maçta forma giyerken 2 asist yaptı.

STOPER DE OYNAYABİLİYOR

Lokomotiv altyapısında yetişen yıldız futbolcu 13 kez Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı. Barinov'un stoper bölgesinde de oynayabilmesinin transferde tercih nedeni olabileceği gelen bilgiler arasında.