Cimbom'a Rusya'dan sürpriz teklif! Menajeri önerdi...

Ön libero transferi için büyük bir çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.
O İSİM DMITRI BARINOV
Lokomotiv Moskova formasını giyen Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildiği iddia ediliyor.
DEĞERİ 11 MİLYON EURO
Rus basınında çıkan haberlere göre kulübünden ayrılma kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş durumda. Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro piyasa değeri olan Barinov için kiralama formülünün masaya gelebileceği belirtiliyor.