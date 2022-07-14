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    • Spor
    • 14.07.2022 22:22
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    • 14.07.2022 22:22
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    Trabzonspor'dan güzel prova! | Trabzonspor 2-1 MTK Budapeşte (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i zirvede tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken ilk hazırlık maçını da yaptı. MTK Budapeşte ile karşılaşan bordo-mavili ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

    Trabzonspor’dan güzel prova!

    Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa girdi.

    Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın önderliğinde sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte karşısında çıktı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

    Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Vitor Hugo ve 50'de Yusuf Erdoğan kaydetti. Budapeşte'nin tek golü ise 37. dakikada Bognar'dan geldi.

    Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, sezonun ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

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    Haberler Spor Trabzonspor'dan güzel prova! | Trabzonspor 2-1 MTK Budapeşte (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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