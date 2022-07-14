Idrissa Gueye’de frene basan Galatasaray, eski gözdesi Diawara için yeniden harekete geçti

Ön libero transferi için büyük bir çaba harcayan Galatasaray bir an önce mutlu sona ulaşmak istiyor. Yaklaşık 1 aydır gündemde yer alan Idrissa Gueye'nin PSG ile yaşadığı sorunlar nedeniyle transferde geri adım atan Sarı-Kırmızılılar, B planı olarak belirlediği Amadou Diawara için resmen düğmeye bastı.
KESİN GÖZDEN ÇIKARILDI
Sky Sports Italia, "Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Diawara için salı günü Galatasaraylı yetkililer ile görüştü" ifadesini kullandı. İtalya'dan gelen bilgilere göre Roma, beklenenin çok altında bir performans sergileyen Mali'li yıldızı kesin olarak gözden çıkarmış durumda. Ancak Roma yönetimi, 2019 yılında 21 milyon Euro ödeyerek Napoli'den transfer ettiği Diawara'dan 8 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Galatasaray'ın bu rakamı çok fazla bulduğu ve maksimum 5 milyon Euro'ya kadar çıkılacağı öğrenildi. 24 yaşındaki Diawara geçtiğimiz sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmişti.
ARTIK DAHA SICAK BAKIYOR
O dönem yönetim, Roma ile 1 sezonluk kiralama konusunda anlaşmış ancak yıldız futbolcu Türkiye'ye gelmek istememişti. Roma'da geçtiğimiz sezon sadece 8 maçta 306 dakika görev yapabilen Amadou Diawara'nın bu kez Galatasaray'a daha sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.