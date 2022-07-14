Idrissa Gueye’de frene basan Galatasaray, eski gözdesi Diawara için yeniden harekete geçti





KESİN GÖZDEN ÇIKARILDI

Sky Sports Italia, "Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Diawara için salı günü Galatasaraylı yetkililer ile görüştü" ifadesini kullandı. İtalya'dan gelen bilgilere göre Roma, beklenenin çok altında bir performans sergileyen Mali'li yıldızı kesin olarak gözden çıkarmış durumda. Ancak Roma yönetimi, 2019 yılında 21 milyon Euro ödeyerek Napoli'den transfer ettiği Diawara'dan 8 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Galatasaray'ın bu rakamı çok fazla bulduğu ve maksimum 5 milyon Euro'ya kadar çıkılacağı öğrenildi. 24 yaşındaki Diawara geçtiğimiz sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmişti.