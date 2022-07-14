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    Galatasaray ikinci hazırlık maçında Macar ekibi MOL Fehervar’a karşı tek golle yenildi

    Sarı-Kırmızılılar, Macar ekibi MOL Fehervar’a tek golle yenildi. Cimbom, yeni sezon öncesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında da bekleneni veremedi. İşe sizler için derlediğimiz 14 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Galatasaray yine tat vermedi

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam ettiren Galatasaray, Macaristan Ligi ekiplerinden MOL Fehervar ile karşılaştığı hazırlık maçında rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olan Cimbom dün de sahadan yenilgi ile ayrılarak 2'de 0 çekti. Sarı-Kırmızılı takımın futbolu da izleyenleri tatmin etmedi. Fehervar'a karşılaşmada galibiyeti getiren tek golü 32. dakikada Kenan Kodro kaydetti. Galatasaray adına Yunus Akgün günün ön plana çıkan ismi olsa da genç oyuncu skor katkısı sağlayamadı.



    TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fehervar mağlubiyeti sonrası takviyeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Transferde hızlanmaları gerektiğini belirten Buruk, "Orta sahaya transfer yaptık, Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Transferler yapılacak, kadromuz güçlü hale gelecek. Birçok mevkide eksiğimiz var. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.



    ÖMER BAYRAM'A BÜYÜK TEPKİ
    Galatasaray'da Ömer Bayram isyanı çıktı. Önceki günkü idmanda Aytaç Kara ile ciddiyetten uzak görüntüleri sosyal medyada ses getiren Ömer'in dünkü idmandaki denge çalışmasında tavırları da gündemi sarstı. Taraftarlar, Twitter üzerinden sert yorumlar yaptı.



        ORTA ALANA VİKİNG İDDİASI
        Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı- Kırmızılılar'ın Alkmaar formasını giyen Fredrik Midtsjö ile ilgilendiği öne sürülüyor. 1 yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki Norveçli yıldız geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyerken gol atamadı. Ancak Midtsjö yaptığı 6 asistle alkış topladı. Mücadeleci yapısı, istikrarı ve lider özellikleri ile ön plana çıkan tecrübeli yıldızın piyasa değeri 6 milyon Euro. Fredrik Midtsjö 2017'de 2.2 milyon Euro karşısığında Rosenborg'dan Alkmaar'a transfer oldu.



        ARAO İSTANBUL'DA
        Fenerbahçe Willian Arao'ya kavuştu... Sarı-Lacivertliler transferi için hem kendisi hem de kulübü Flamengo ile anlaşma sağlandığını duyurduğu Brezilyalı orta saha oyuncusunu dün akşam İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferini bitirdiği 30 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe'nin Arao ile 3 yıllık kontrat imzalayacağı ve Brezilyalı orta sahanın senelik 1.3 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Maçların oynandığı Brezilya Ligi'nden hazır bir şekilde dönen Arao'nun bir an önce takıma katılacağı ve 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kadroda yer alacağı belirtiliyor. Orta sahada defansif görev üstlenen Willian Arao, agresif futbolunun yanı sıra istikrarı ile dikkat çekiyor. Arao, son olarak formasını giyiği Flamengo kulübünde Fenerbahçe eski teknik direktörü Zico (249)'dan sonra Flamengo tarihinde en çok lig maçına çıkan 4. isim konumunda (201). Yıldız oyuncu 2019-2020 sezonunda ise takımının oynadığı 64 maçın 62'sinde yer aldı.



        GÖKHAN AKKAN İLE SICAK TEMAS
        Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı yedekleyecek kaleci arayışında henüz isteği mesafeyi katedemedi. Kasımpaşa ana planlarında yer alan Ertuğrul Taşkıran'ın bonservisinde indirime yanaşmıyor. Bir diğer aday olan Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan için ise kısa süre içerisinde temas kurulacak.



            KİNG VE TİAGO ÇUKUR RESMEN FENER'DE
            Transferde gaza basan Fenerbahçe, dün iki futbolcuya imza attırdı. Sarı-Lacivertliler, Watford'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Norveçli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Watford'un U23 takımından Tiago Çukur ile ise 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Sarı-Lacivertliler, A Milli Takımımız'da da forma giyen 19 yaşındaki Tiago Çukur için kulübüne 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Joshua King için ise kulübün kasasından bonservis çıkmayacak.



            MESUT ÖZİL BAŞAKŞEHİR'DE
            Başakşehir, sosyal medya hesabından Mesut Özil'i resmen açıkladı. İmzaların bugün atılması bekleniyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaştı. Sarı- Lacivertliler'de bir türlü istenilen performansı yakalayamayan yıldız oyuncu gelecek sezon Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'de ter dökecek.



            TARAFTARLARDAN POLONARA TEPKİSİ
            Anadolu Efes'in, Fenerbahçe Beko'dan ayrılması beklenen Achille Polonara ile ilgilendiği iddia edilmişti. İtalya'dan gelen son haberlerde ise bu transferin bittiği belirtiliyor. Sarı- Lacivertli taraftarlar, yıldız basketbolcunun takımdan ayrılacak olması nedeniyle yönetime tepki gösterdi.



                NAPOLİ KİM İÇİN KAPIYA DAYANDI
                Napoli, Kim-Min Jae'den vazgeçmiyor... Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperini bir süredir isteyen İtalyan ekibi, dün 26 yaşındaki stoperle masaya oturdu. Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Kim-Min Jae ise dün Fenerbahçe'nin antrenmanında yer almadı. İtalyan devinin Kim için bir hayli ısrarcı olduğu biliniyor. Fenerbahçe'nin ise Güney Koreli savunma oyuncusunun 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altında satışına sıcak bakmıyor. Öte yandan Kim-Min Jae için Fransız ekibi Rennes de temaslarını sürdürüyor.



                SERDAR İÇİN SPORTİNG İDDİASI
                Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında oyundan çıkarken yaptığı disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kalan Serdar Saatçı'ya Portekiz devi talip oldu. Genç stoperin menajerinin Sporting Lizbon ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan genç yetenek de ayrılığa sıcak bakıyor. Teknik direktör Valerien İsmael, Avusturya kampındaki hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna aldığı Serdar Saatçı'yı 84'te oyundan çıkardı. Hocasının kararına sinirlenen genç futbolcu direkt soyunma odasına gitti. Maçın ardından kadro dışı bırakılan Serdar, çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.



                ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELECEK!
                Cenk Tosun, "Yuvama döndüm. Çok mutluyum. Bazen ben bazen Muleka ve Weghorst atacak. Şampiyonluk böyle gelecek" dedi. Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Yuvama döndüm. Çok mutluyum. Bazen ben bazen Muleka ve Weghorst atacak. Şampiyonluk böyle gelecek. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor" diye konuştu.



                    MULEKA VE WEGHORST YÜZDE 100 HAZIR
                    Beşiktaş'ta teknik direktör Valerıen Ismael, ağır antrenman metodlarıyla takımı yeni sezona hazırlarken, çalışmaların perde arkasında atletik performans antrenörü Jonathan David Northeast yer alıyor. İngiliz antrenör takımın fiziksel durumuna üst seviyeye çekmeye çalışırken, yeni transferlerin durumu da teknik heyeti mutlu etti. Weghorst ve Muleka'nın oldukça hazır bir şekilde kampa katılması yüzleri güldürdü.



                    İSPANYA'DAN MATA İDDİASI
                    İspanya'dan Beşiktaş ile ilgili flaş transfer iddiası... Kariyerinde 45 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan Juan Mata'nın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu öne sürüldü. İspanyol basını AS'ın haberine göre; Kartal, 34 yaşındaki 10 numara ile ilgileniyor. 2014'te Chelsea'den 44.73 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olan Mata'nın sözleşmesi sona erdi.



                    KARTAL'A DURMAK YASAK!
                    Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, dün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, Amerikan futbol topuyla dar alanda yapılan maçın ardından sona erdi.



                        ALİ GHOLİZADEH'TEN BEŞİKTAŞ SÖZLERİ!
                        Kartal'ın transfer gündemine gelen İranlı Ali Gholizadeh, "Instagram'da Beşiktaş taraftarlarından çok sayıda mesaj alıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Ben Charleroi'ye odaklandım" dedi, Yıldız oyuncu forvet ve kanatlarda oynuyor.



                        DENSWİL MÜJDESİ
                        Sezon başından itibaren sağ ayak arka adalesindeki sakatlıktan dolayı takımla antrenmanlara katılamayan Stefano Denswil'den de sevindirici haber geldi. Bordo- Mavili oyuncunun topla çalışmalara katıldığı belirtildi. Hollandalı oyuncu, koşu ve 5'e 2 pas çalışmasında yer aldı. Teknik heyet Denswil'e özel program uyguluyor.



                        SLOVENYA'DA TAM GAZ DEVAM
                        Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'daki çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve 5'e 2 çalışmalar yapıldı. Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.



                            BARCELONA LEEDS'TEN RAPHİNHA'YI TRANSFER ETTİ
                            Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın transferi için Leeds United ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi konusunda İngiliz ekibiyle prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi. Barça, bu transfer için 58 milyon Euro ödeyecek. Raphinha, Leeds'te geçen sezon 35 maçta 11 gol attı.



                            YARMOLENKO'NUN YENİ DURAĞI AL AİN
                            West Ham United ile yollarını ayıran Andriy Yarmolenko'nun yeni adresi belli oldu. Al Ain, Ukraynalı yıldızı kadrosuna kattı. Yarmolenko yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu son 4 sezonu West Ham'da geçirdi. 11 sene Dinamo Kiev için ter döken futbolcu 2017-18 sezonunda kısa bir süre Borussia Dortmund forması da giydi.



                            CHELSEA'DE KOULİBALY VE AKE TRANSFERİ BİTİYOR
                            Raheem Sterling ile 5 yıllık anlaşmaya varan Chelsea'de sırada iki isim var. Antonio Rudiger'in Real Madrid'e, Andreas Christensen'in ise Barcelona'ya bedelsiz transferlerinin ardından merkez defans bölgesinde zayıf kalan Chelsea, Napoli'den Kalidou Koulibaly ve Manchester City'den Nathan Ake transferlerini sonlandırmak üzere.

                            CARLOS BACCA YETİŞTİĞİ KULÜBE GERİ DÖNDÜ
                            Son olarak Granada'da top koşturan deneyimli futbolcu Kolombiya ekibi Junior'a imza attı. Junior altyapısında yetişen 35 yaşındaki Bacca, 2012'de Club Brugge'a transfer olmuş ve Avrupa kariyerine adımını atmıştı. Club Brugge'un yanı sıra Sevilla, Milan, Villarreal ve Granada formaları giyen yıldız golcü Avrupa futbolunda önemli izler bıraktı.

                            ALTAY 36'LIK DENİZ KADAH İLE 2 YILLIĞINA ANLAŞTI
                            Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir ekibi Altay, 36 yaşındaki santrfor Deniz Kadah ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İbrahim Öztürk, Ozan Evrim Özenç, Özgür Özkaya ve Tolga Ünlü ile tekrar anlaşan Altay, son olarak 1.5 sezondur kadrosunda bulunan ve sözleşmesi sona eren Deniz Kadah ile anlaşmaya vardı.

                            3 MİLYONDAN AŞAĞIYA OLMAZ
                            Geçtiğimiz sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Sacha Boey, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almıyor. Galatasaray yönetimi, Fransa'dan bazı talipleri olan genç sağ bekin fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi.

                            PEZZELLA'YA HÜCUM!
                            Fenerbahçe'de sol bek için Giuseppe Pezzella ile görüşmeler sürüyor... Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Pezzella için temaslar sıklaştırıldı. Fener kısa süre içinde sonuç almak istiyor.

                            YABANCI KALECİ ARAYIŞI
                            Bordo-Mavili takım 98 doğumlu yada daha küçük yaş grubundaki oyuncu kontenjanını dolduracak bir yabancı kaleci arayışına başladı. Bunun için araştırmalar ve temaslar sürüyor.

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                            Haberler Spor Galatasaray ikinci hazırlık maçında Macar ekibi MOL Fehervar’a karşı tek golle yenildi
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