Galatasaray ikinci hazırlık maçında Macar ekibi MOL Fehervar’a karşı tek golle yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam ettiren Galatasaray, Macaristan Ligi ekiplerinden MOL Fehervar ile karşılaştığı hazırlık maçında rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olan Cimbom dün de sahadan yenilgi ile ayrılarak 2'de 0 çekti. Sarı-Kırmızılı takımın futbolu da izleyenleri tatmin etmedi. Fehervar'a karşılaşmada galibiyeti getiren tek golü 32. dakikada Kenan Kodro kaydetti. Galatasaray adına Yunus Akgün günün ön plana çıkan ismi olsa da genç oyuncu skor katkısı sağlayamadı.
TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fehervar mağlubiyeti sonrası takviyeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Transferde hızlanmaları gerektiğini belirten Buruk, "Orta sahaya transfer yaptık, Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Transferler yapılacak, kadromuz güçlü hale gelecek. Birçok mevkide eksiğimiz var. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.
ÖMER BAYRAM'A BÜYÜK TEPKİ
Galatasaray'da Ömer Bayram isyanı çıktı. Önceki günkü idmanda Aytaç Kara ile ciddiyetten uzak görüntüleri sosyal medyada ses getiren Ömer'in dünkü idmandaki denge çalışmasında tavırları da gündemi sarstı. Taraftarlar, Twitter üzerinden sert yorumlar yaptı.