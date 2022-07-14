Galatasaray ikinci hazırlık maçında Macar ekibi MOL Fehervar’a karşı tek golle yenildi





ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELECEK!

Cenk Tosun, "Yuvama döndüm. Çok mutluyum. Bazen ben bazen Muleka ve Weghorst atacak. Şampiyonluk böyle gelecek" dedi. Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Yuvama döndüm. Çok mutluyum. Bazen ben bazen Muleka ve Weghorst atacak. Şampiyonluk böyle gelecek. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor" diye konuştu.