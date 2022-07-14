Fenerbahçe, M’Gladbach forması giyen yıldız oyuncu Alassane Plea için harekete geçti

F.Bahçe'den golcü atağı... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Joshua King'in ardından bir forvet daha almak istiyor. Berisha ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin Alassane Plea'yı gündemine aldığı belirtildi. Alternatifli bir kadro kurabilmek adına üçüncü bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen Kanarya'da flaş bir isim de gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'da forma giyen Fransız golcü Alassane Plea'yı gündemine aldığı öğrenildi. 2018 yılında Fransız temsilcisi Nice'den Mönchengladbach'a 23 milyon Euro karşılığında transfer olan 29 yaşındaki Fransız yaşındaki yıldız, kariyerinde çıktığı 305 maçta 95 gol 52 asistlik katkı sağladı.