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    Fenerbahçe, M’Gladbach forması giyen yıldız oyuncu Alassane Plea için harekete geçti

    Joshua King'i İstanbul'a getiren F.Bahçe, Fransız golcü Alassane Plea'yı da gündemine aldı. M'Gladbach ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 29 yaşındaki ünlü golcü de teklife sıcak bakıyor.

    Forvete yeni aday Alassane Plea
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    F.Bahçe'den golcü atağı... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Joshua King'in ardından bir forvet daha almak istiyor. Berisha ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin Alassane Plea'yı gündemine aldığı belirtildi. Alternatifli bir kadro kurabilmek adına üçüncü bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen Kanarya'da flaş bir isim de gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'da forma giyen Fransız golcü Alassane Plea'yı gündemine aldığı öğrenildi. 2018 yılında Fransız temsilcisi Nice'den Mönchengladbach'a 23 milyon Euro karşılığında transfer olan 29 yaşındaki Fransız yaşındaki yıldız, kariyerinde çıktığı 305 maçta 95 gol 52 asistlik katkı sağladı.



    18 GOLE KATKI VERDİ
    Yıldız golcü Plea, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta ise 10 gol 8 asistlik performans sergiledi. Ünlü teknik adam Favre'nin Borussia Dortmund'a gitmeden önce Nice'deki son sezonunda, Plea, Ligue 1'de 16 gol atarak kariyerinin en üretken sezonunu yaşadı. O sezon 29 yaşındaki santfor, Nice'te Belhanda ve Balotelli gibi futbolcularla birlikte forma giydi.

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