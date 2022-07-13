Trabzonspor Gervinho ile yollarını ayırıyor! Fildişili oyuncu Yunanistan yolcusu

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası sözleşmesini feshettiği ancak sezon sonu için yeniden anlaşmaya vardığı Gervinho ile yollar ayrılmak üzere.
BUGÜN İMZALIYOR
Tecrübeli hücum oyuncusunun Yunan ekiplerinden Aris ile prensip anlaşmasına vardığı ve Trabzonspor'un bu transferde herhangi bir zorluk çıkartmayacağı öğrenildi. Bugün (Çarşamba) Aris için sağlık kontrolünden geçmesi beklenen oyuncunun ekonomik olarak anlaşma sağlaması durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
9 MAÇTA 2 GOL
Fildişili yıldız Gervinho geçtiğimiz ekim ayında çapraz bağ sakatlığı geçirmiş ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Fildişili yıldız Trabzonspor formasıyla çıktığı 9 Süper Lig maçında 2 gol 1 asist üretmişti.