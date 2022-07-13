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    Trabzonspor Gervinho ile yollarını ayırıyor! Fildişili oyuncu Yunanistan yolcusu

    Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası sözleşmesini feshettiği Gervinho ile yollar ayrılıyor. Fildişili oyuncu Yunan ekibi Asr iile prensip anlaşmasına vardı.

    Gervinho Aris’e gidiyor

    Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası sözleşmesini feshettiği ancak sezon sonu için yeniden anlaşmaya vardığı Gervinho ile yollar ayrılmak üzere.



    BUGÜN İMZALIYOR
    Tecrübeli hücum oyuncusunun Yunan ekiplerinden Aris ile prensip anlaşmasına vardığı ve Trabzonspor'un bu transferde herhangi bir zorluk çıkartmayacağı öğrenildi. Bugün (Çarşamba) Aris için sağlık kontrolünden geçmesi beklenen oyuncunun ekonomik olarak anlaşma sağlaması durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.



    9 MAÇTA 2 GOL
    Fildişili yıldız Gervinho geçtiğimiz ekim ayında çapraz bağ sakatlığı geçirmiş ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Fildişili yıldız Trabzonspor formasıyla çıktığı 9 Süper Lig maçında 2 gol 1 asist üretmişti.

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    Haberler Spor Trabzonspor Gervinho ile yollarını ayırıyor! Fildişili oyuncu Yunanistan yolcusu
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