Trabzonspor Gervinho ile yollarını ayırıyor! Fildişili oyuncu Yunanistan yolcusu





BUGÜN İMZALIYOR

Tecrübeli hücum oyuncusunun Yunan ekiplerinden Aris ile prensip anlaşmasına vardığı ve Trabzonspor'un bu transferde herhangi bir zorluk çıkartmayacağı öğrenildi. Bugün (Çarşamba) Aris için sağlık kontrolünden geçmesi beklenen oyuncunun ekonomik olarak anlaşma sağlaması durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.