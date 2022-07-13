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    Trabzonspor stoper transferi için Grillitsch ve Posch'u gündemine aldı

    Bordo-Mavililer, Avusturya milli takım forması giyen iki oyuncu Florian Grillitsch ve Stefan Posch’u gündemine aldı. Grillitsch’in çok sayıda taliplisi olduğu öğrenilirken, Posch’un ise yüksek maliyeti düşündürüyor.

    Grillitsch ve Posch hamlesi

    Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken iki yeni isim daha gündeme geldi. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Avusturya stoper oyuncusu Stefan Posch ve geçtiğimiz sezon Hoffenheim forması giyen ancak şu an serbest statüde bulunan Florian Grillitsch, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alıyor. Bordo-Mavililer, hem stoper hem de defansif orta saha oynayabilen Grillitsch ile uzun zamandır temas halinde. Ancak oyuncunun farklı takımlardan da transfer teklifleri alması nedeniyle bekleme sürecine çekilen Trabzonspor, oyuncu için son bir hamle yapma düşüncesinde.



    Güncek transfermarkt değeri 16 milyon Euro olan Grillitsch'in ismi Almanya'nın da önemli takımları ile anılıyor. Bordo-mavililer ayrıca Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki stoper oyuncusu Stefan Posch'un maliyetini de araştırıyor. Bu oyuncunun da maliyeti uygun olması durumunda transfer teklifi yapabileceği belirtildi.

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