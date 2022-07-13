Trabzonspor stoper transferi için Grillitsch ve Posch'u gündemine aldı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken iki yeni isim daha gündeme geldi. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Avusturyalı stoper oyuncusu Stefan Posch ve geçtiğimiz sezon Hoffenheim forması giyen ancak şu an serbest statüde bulunan Florian Grillitsch, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alıyor. Bordo-Mavililer, hem stoper hem de defansif orta saha oynayabilen Grillitsch ile uzun zamandır temas halinde. Ancak oyuncunun farklı takımlardan da transfer teklifleri alması nedeniyle bekleme sürecine çekilen Trabzonspor, oyuncu için son bir hamle yapma düşüncesinde.