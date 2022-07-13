Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plazen ile berabere, Serdar Saatçı ise kadro dışı kaldı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Maça ise Serdar Saatçı damga vurdu. Karşılaşmaya yedek başlayan Serdar, 72. dakikada oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki savunma oyuncusu, 84. dakikada ise teknik direktör Valerien Ismael tarafından kenara alındı ve yerine Aytuğ Batur Kömeç'i oyuna sürdü. Oyundan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasına giden Serdar'ın bu tepkisi üzerine ise yönetim genç oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Yapılan açıklamada, "Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır." denildi. Oyundan alındıktan sonra direkt olarak soyunma odasına giden Serdar Saatçı, kadro dışı bırakıldı.
ROMAN SAISS KAYSERİ'YE ZOR!
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi. Saiss'in Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor maçına yetişemeyebilir. Bilindiği üzere Saiss, Siyah-Beyazlılara transfer olduktan sonra milli takım kampında sakatlanmıştı.
UTKU KARARI KAMP SONUNDA!
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 24 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili henüz bir karar vermedi. Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan Yuvakuran ise takımda kalmak istiyor. Ismael, tıpkı diğer oyuncularda olduğu gibi Utku için de kamp dönemini bekleyecek.