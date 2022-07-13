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    Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plazen ile berabere, Serdar Saatçı ise kadro dışı kaldı

    Beşiktaş, Viktoria Plzen ile hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. Serdar Saatçı, oyundan çıkarken gösterdiği tepki sebebiyle kadro dışı bırakıldı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kartal’ın sesi çıkmadı Serdar kadro dışı kaldı

    Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Maça ise Serdar Saatçı damga vurdu. Karşılaşmaya yedek başlayan Serdar, 72. dakikada oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki savunma oyuncusu, 84. dakikada ise teknik direktör Valerien Ismael tarafından kenara alındı ve yerine Aytuğ Batur Kömeç'i oyuna sürdü. Oyundan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasına giden Serdar'ın bu tepkisi üzerine ise yönetim genç oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Yapılan açıklamada, "Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır." denildi. Oyundan alındıktan sonra direkt olarak soyunma odasına giden Serdar Saatçı, kadro dışı bırakıldı.



    ROMAN SAISS KAYSERİ'YE ZOR!
    Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi. Saiss'in Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor maçına yetişemeyebilir. Bilindiği üzere Saiss, Siyah-Beyazlılara transfer olduktan sonra milli takım kampında sakatlanmıştı.



    UTKU KARARI KAMP SONUNDA!
    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 24 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili henüz bir karar vermedi. Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan Yuvakuran ise takımda kalmak istiyor. Ismael, tıpkı diğer oyuncularda olduğu gibi Utku için de kamp dönemini bekleyecek.



        PARA İÇİN DEDİLER AMA!
        Kartal'ın yeni yıldızı Jackson Muleka'nın menajeri Jean-Willy Ngoma, "Jackson, Beşiktaş'ın önerdiği sportif projeden etkilendi. İngilizler, Jackson'ın parayı tercih ettiğini söylüyor ama Burnley'nin ocak ayında 17 milyon Euro ödediği Weghorst'u şimdi Beşiktaş'a kiraladığını düşününce oldukça çelişkili" dedi.



        KOMBİNELER BUGÜN SATIŞTA
        Beşiktaş, 2022-2023 sezonu kombine satışının bugün saat 10.00'da başlayacağını açıkladı. Siyah-Beyazlılarda en düşük fiyatlı kombine bin 800 TL olurken, en pahalısı ise 30 bin TL olarak öne çıkıyor.



        ŞOK EDEN EVANDER İDDİASI
        10 numara transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Joao Pedro'da yaşanan menajer krizi sonrasında alternatif isimlere yönelmişti. Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland'ta oynayan Evander Ferreira için çalışmalarını sürdürürken, flaş bir iddia gündemi sarstı. Brezilya basınına göre Galatasaray, Midtjylland'la görüşerek resmi teklifini yaptı. Ancak Danimarka kulübünün 24 yaşındaki Evander için 10-15 milyon Euro aralığında bir rakam talep ettiği öne sürülüyor.



            GOMIS BENİM İÇİN ÖĞRETMEN
            Genç forvet Eren Aydın hazırlıkların çok iyi gittiğini söyledi. Eren, "Okan Buruk hocam çok yardımcı oluyor. Gomis benim için bir öğretmen gibi" açıklamasını yaptı.



            VE OLIVEIRA SAHNEDE!
            Porto'dan transfer edilen Sergio Oliveira, Galatasaray'daki ilk idmanına çıktı. Önceki gece Avusturya'nın Graz şehrinde devam eden kampa katılan Portekizli yıldız dün idmanda yer aldı. Oliviera'nın ilk çalışmadaki sıcak ve samimi tavırları büyük beğeni topladı. Takıma hemen ayak uydurduğu gözlenen tecrübeli futbolcu yetenekleriyle de göz doldurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un bire bir top kapma çalışmasında Oliveira ile birlikte takımın genç yeteneği olan Hamza Akman ile eşleştirmesi dikkat çekti.



            GALATASARAY'IN RAKİBİ FEHERVAR
            Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Macar ekibi Fehervar ile karşılaşacak. Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.



                FENER'İN HEDEFİNDE NURULLAH ASLAN VAR
                Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci transfer için harekete geçti Berke Özer'in yerine kaleye iyi bir yedek arayan Fenerbahçe, Samsunspor'un başarılı file bekçisi Nurullah Aslan'ı gündemine aldı. Kırmızı-Beyazlılar'a hem 25 yaşındaki Aslan hem de Yunus Emre Çift'in şartları soruldu. 18 yaşındaki Yunus Emre Çift stoperde forma giyiyor.



                NANİ AVUSTRALYA'DA
                2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de de top koşturan 35 yaşındaki Luis Nani bir transfer daha yaptı. Son olarak Serie A ekiplerinden Venezia'da forma giyen Portekizli yıldızın yeni durağı ise Avustralya oldu. Avustralya ekiplerinden Melbourne Victory'nin yolunu tutan Nani, iki sezonluk anlaşmaya da imza attı.



                70 YAŞINDA TEYZE KADROYU SAYIYOR
                Trabzonspor'un yıldızı Dorukhan'dan Slovenya kampında özel açıklamalar. Şampiyonluk kutlamalarının çok iyi geçtiğini söyleyen Dorukhan Toköz, "Şampiyonluk kutlamaları çok güzeldi. Hayatımız boyunca unutamayacağımız anılar biriktiriyoruz bu şekilde ve yanımızda da sevdiğimiz insanlar oluyor. Trabzon'da 70 yaşında bir teyze gördüğünüzde size bütün kadroyu sayabiliyor. Bize bu sene çok destek oldular. İnşallah biz de yüzlerini yere baktırmayız" ifadelerini kullandı.



                    KEREM ŞEN DÖKTÜRÜYOR
                    Trabzonspor'un Slovenya'daki kampından kemik sesleri yükselmeye başladı. Dün sabah yapılan antrenmanda, geçen sezon Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Kerem Şen dikkati çekti. Orta alanda hücuma yönelik oynayan genç oyuncu, attığı gol ve yaptığı paslarla iyi bir görüntü verdi. Cornelius, takımın kampına katıldı. Yıldızoyuncunun gelmesiyle 30 kişilik kadro tamamlanmış oldu.



                    BEN O DEĞİLİM!
                    Çocukken insan kaçakçıları tarafından Britanya'ya getirildiğini belirten Mo Farah "Henüz 9 yaşında, hiç tanımadığım bir kadın tarafından İngiltere'ye getirildim. Yıllarca başka bir ailenin çocuğuna bakmaya zorlandım. Bunu yıllarca içimde tutmaya çalıştım. Ancak insan kaçakçılığına dikkat çekmek için açıklamaya karar verdim. Beni şanslı yapan koşabiliyor olmamdı. Benin kadar şanslı olmayan insan kaçakçılığı kurbanı birçok insan var" dedi. Mo Farah isminin kendisine insan kaçakçısı Muhammed Farah isimli kadın tarafından verildiğini de belirten yıldız sporcu "İtiraf etmem gerekirse ben zannettiğiniz kişi değilim. Birçok insan beni Mo Farah olarak tanıyor. Ancak benim adım bu değil. Ben o değilim. Asıl adım Huseyin Abdi Kahin. Mo Farah ismi beni İngiltere'ye kaçıran kadın tarafından verildi" ifadelerini kullandı. Ünlü atlet Sir Mo Farah, hayat hikayesi ile ilgili şok bir itirafta bulunurken, gerçek adını da açıkladı.



                    17'LİK KENAN YILDIZ JUVENTUS'A İMZA ATTI
                    İtalya Ligi ekibi Juventus, 17 yaşındaki Almanya doğumlu Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile forvet Ivano Srdoc'un 19 yaş altı takımına transfer edildiğini duyurdu. Her iki oyuncunun da 2025 yılına kadar kendilerini Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attıkları belirtildi.



                        KASIMPAŞA YUNUS VE BAHOKEN'İ BİTİRİYOR!
                        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da transfer çalışmaları devam ediyor. İstanbul ekibi, Trabzonspor'un takımdan göndermek istediği orta saha oyuncusu Yunus Mallı ile görüşmelerini sürdürüyor. Kasımpaşa, golcü transferi için de Kamerunlu Stephane Bahoken'i İstanbul'a davet etti. İki oyuncunun transferinin de kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.



                        CHRİS SİNGLETON EFES'TEN AYRILDI
                        Anadolu Efes'te ABD'li oyuncu Chris Singleton ile yollar ayrıldı. 2019'da Barcelona'dan Anadolu Efes'e transfer olan 32 yaşındaki uzun forvet, Lacivert- Beyazlı formayla 2 THY Avrupa Ligi ve birer Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. VTB Ligi ekiplerinden Zenit, başarılı oyuncuyla transfer görüşmelerine başladı.

                        BURAK GÖREVİNİ SEVDİ!
                        Sezon başı çalışmalarının en istekli oyuncularından birisi olan Burak Kapacak. teknik direktör direktör Jesus tarafından sağ bek mevkisi için görevlendirildi. Genç futbolcu savunmanın sağında Osayi Samuel'in yedeği olarak görev yapacak. Genç futbolcu yeni görevini benimsemiş görünüyor.

                        MİGUEL CRESPO FORM TUTUYOR
                        Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezonki performansından biraz geride duran Crespo yavaş yavaş form tutuyor. Portekizli orta sahanın ekstra idmanlarda açık kapattığı bildirildi.

                        RODRİ'NİN SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR UZATILDI
                        İngiliz devi Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, İngiliz oyuncu Kalvin Phillips 45 milyon Pound'a transfer edilmesine karşın yeni sözleşmeyi imzaladı. İspanyol oyuncu, 2027'ye kadar sürecek yeni 5 yıllık sözleşmeye imza attı. İngiltere ekibinde 5 kupa sevinci yaşayan Rodri, İspanya Milli Takımı'nda ise 33 maçta görev aldı.

                        LEYTON HAMMONDS GAZİANTEP BASKETBOL'DA
                        ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li uzun forvet Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllığına anlaşıldığı belirtildi. 2021- 2022 sezonunda ise Japonya'nın Yokohama B-Corsairs takımıyla 55 maça çıkan Leyton, maç başı ortalama 12,9 sayı ile mücadele etti.

                        BOYATA İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
                        Trabzonspor, Belçikalı stoper Boyata için de pazarlıklarını sürdürüyor. Hertha Berlin'de forma giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu için teklifini yapan Karadeniz Fırtınası gelecek cevabı beklemeye başladı. Trabzonspor, 5 milyon Euro isteyen Alman kulübüne 2.5 milyon Euro teklif etti.

                        SERT VE TEMPOLU İDMAN
                        Fırtına'nın dünkü antrenmanı tempolu geçti. İdman maçında oyuncular sert ve tempolu oynadı.

                        FIRTINA'DA STOPER SORUNU!
                        Sağ ayak arka adalesinden sakatlığı bulunan Denswil, şu ana dek antrenmanlara katılamadı. Kondisyon salonunda ve takımdan ayrı koşular yapan oyuncunun sezon başına hazır hale getirilmesine çalışılıyor. Bir diğer stoper Vitor Hugo'nun kasık spazmı nedeniyle dünkü idmanda yer almadı.

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                        Sosyal yardımlarda tutarlar değişti
                        Haberler Spor Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plazen ile berabere, Serdar Saatçı ise kadro dışı kaldı
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