Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plazen ile berabere, Serdar Saatçı ise kadro dışı kaldı





BEN O DEĞİLİM!

Çocukken insan kaçakçıları tarafından Britanya'ya getirildiğini belirten Mo Farah "Henüz 9 yaşında, hiç tanımadığım bir kadın tarafından İngiltere'ye getirildim. Yıllarca başka bir ailenin çocuğuna bakmaya zorlandım. Bunu yıllarca içimde tutmaya çalıştım. Ancak insan kaçakçılığına dikkat çekmek için açıklamaya karar verdim. Beni şanslı yapan koşabiliyor olmamdı. Benin kadar şanslı olmayan insan kaçakçılığı kurbanı birçok insan var" dedi. Mo Farah isminin kendisine insan kaçakçısı Muhammed Farah isimli kadın tarafından verildiğini de belirten yıldız sporcu "İtiraf etmem gerekirse ben zannettiğiniz kişi değilim. Birçok insan beni Mo Farah olarak tanıyor. Ancak benim adım bu değil. Ben o değilim. Asıl adım Huseyin Abdi Kahin. Mo Farah ismi beni İngiltere'ye kaçıran kadın tarafından verildi" ifadelerini kullandı. Ünlü atlet Sir Mo Farah, hayat hikayesi ile ilgili şok bir itirafta bulunurken, gerçek adını da açıkladı.