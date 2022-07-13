Sarı Kırmızılı takımda yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Taraftarlar GS Chelsea maçı hakkında aramalara başladı. Peki, Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü? GS Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!
Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü?
Bugün Galatasaray, Mol Vidi (Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek.
MOL VIDI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.
Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı. İlk olarak teknik direktör Okan Buruk, ekibi ve takım arkadaşlarıyla tanışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ardından tüm çalışmalarda yer aldı. Antrenmanın bir bölümünde genç orta saha oyuncusu Hamza Akman'la özel olarak ilgilenen ve top saklama yeteneklerini gösteren Oliveira, yeni takım arkadaşlarına birçok konuda yardımcı olacağını ve deneyimlerini aktaracağını da göstermiş oldu. Porto'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın yeni 8 numarası olarak görev yapacak.