Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü? GS Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı. İlk olarak teknik direktör Okan Buruk, ekibi ve takım arkadaşlarıyla tanışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ardından tüm çalışmalarda yer aldı. Antrenmanın bir bölümünde genç orta saha oyuncusu Hamza Akman'la özel olarak ilgilenen ve top saklama yeteneklerini gösteren Oliveira, yeni takım arkadaşlarına birçok konuda yardımcı olacağını ve deneyimlerini aktaracağını da göstermiş oldu. Porto'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın yeni 8 numarası olarak görev yapacak.