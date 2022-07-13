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    • Spor
    • 13.07.2022 12:39
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    • 13.07.2022 12:39
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    Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü? GS Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , ikinci hazırlık maçını MOL Fehervar ile yapacak. İlk maçında Sturm Graz'la karşılaşan ve öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Sarı Kırmızılı takım, MOL Fehervar engelini aşıp moral depolamayı amaçlıyor. Öte yandan maçseverler, Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü? GS Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü?

    Sarı Kırmızılı takımda yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Taraftarlar GS Chelsea maçı hakkında aramalara başladı. Peki, Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü? GS Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü?

    Bugün Galatasaray, Mol Vidi (Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

    MOL VIDI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

    Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı

    Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, ilk idmanına çıktı. İlk olarak teknik direktör Okan Buruk, ekibi ve takım arkadaşlarıyla tanışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ardından tüm çalışmalarda yer aldı. Antrenmanın bir bölümünde genç orta saha oyuncusu Hamza Akman'la özel olarak ilgilenen ve top saklama yeteneklerini gösteren Oliveira, yeni takım arkadaşlarına birçok konuda yardımcı olacağını ve deneyimlerini aktaracağını da göstermiş oldu. Porto'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın yeni 8 numarası olarak görev yapacak.

        Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

        9 Temmuz Cumartesi:

        20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

        13 Temmuz Çarşamba:

        20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

        16 Temmuz Cumartesi:

        20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

        19 Temmuz Salı:

        19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

        Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
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        Haberler Spor Galatasaray - Chelsea maçı ne zaman, bugün mü? GS Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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