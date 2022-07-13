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    • Spor
    • 13.07.2022 11:34
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    • 13.07.2022 11:45
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    Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Novak ve Caulker

    Transferde şaha kalkan ve yıldız oyuncuları kadrosuna ekleyen Fenerbahçe, bir yandan da takımdan göndermek istediği oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, Lincoln, Emre Mor, Bruma’ya imza attırdı. Joshua King ve Arao ile de anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de Filip Novak ve Steven Caulker ile yollar ayrılacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’de ayrılık zamanı

    Kadrodaki yabancı oyuncu fazlalığı ile elden çıkaracağı oyuncularla görüşmelerini hızlandıran Fenerbahçe, bekleneni veremeyen Novak ve Caulker ile temaslarını hızlandırdı.



    Fenerbahçe Filip Novak ve Steven Caulker ile fesih görüşmelerinde son aşamaya geldi. Kanarya, bu iki oyuncunun alacaklarının bir kısmını ödeyerek yolları ayırmayı planlıyor. Oyuncuların da sorun çıkarmayacağı fesih işlemlerini bu hafta sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

    Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olan Filip Novak, Trabzonspor'daki başarılı performansını bir türlü sergileyemedi. 2 sezon önce 3.7 milyon Euro piyasa değeri olan Çekyalı oyuncunun şimdiki değer ise 1 milyon Euro.

        Novak'ın Çekya Ligi ekipleriyle görüştüğü ve futbol yaşantısını ülkesinde sürdüreceği belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

        Kanarya'nın geçtiğimiz yıl transfer ettiği İngiliz stoper Steven Caulker da Fenerbahçe'de bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. 30 yaşındaki stoperi Jesus da kadrosunda istemiyor.

        Fenerbahçe'nin Novak gibi bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Caulker'a Süper Lig'den bazı takımların ilgisinin olduğu belirtildi.

        Sarı-Lacivertliler'de iki oyuncu dışında, Ally Samatta, Luiz Gustavo, Mergim Berisha, Enner Valencia, ve Marcel Tisserand'a kulüp bulmaları söylendi.

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