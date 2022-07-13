Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Novak ve Caulker

Kadrodaki yabancı oyuncu fazlalığı ile elden çıkaracağı oyuncularla görüşmelerini hızlandıran Fenerbahçe, bekleneni veremeyen Novak ve Caulker ile temaslarını hızlandırdı.
Fenerbahçe Filip Novak ve Steven Caulker ile fesih görüşmelerinde son aşamaya geldi. Kanarya, bu iki oyuncunun alacaklarının bir kısmını ödeyerek yolları ayırmayı planlıyor. Oyuncuların da sorun çıkarmayacağı fesih işlemlerini bu hafta sonuçlanacağı tahmin ediliyor.
Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olan Filip Novak, Trabzonspor'daki başarılı performansını bir türlü sergileyemedi. 2 sezon önce 3.7 milyon Euro piyasa değeri olan Çekyalı oyuncunun şimdiki değer ise 1 milyon Euro.