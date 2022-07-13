Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Novak ve Caulker





Fenerbahçe Filip Novak ve Steven Caulker ile fesih görüşmelerinde son aşamaya geldi. Kanarya, bu iki oyuncunun alacaklarının bir kısmını ödeyerek yolları ayırmayı planlıyor. Oyuncuların da sorun çıkarmayacağı fesih işlemlerini bu hafta sonuçlanacağı tahmin ediliyor.