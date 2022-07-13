Geçen sezon Marcao ile kavga eden Kerem Aktürkoğlu şimdi de Van Aanholt ile kapıştı

Graz'da olay çıktı!.. Galatasaray'ın dün Avusturya'da gerçekleştirdiği idmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında kavga çıktı. 5'e 2 çalışmasında Hollandalı yıldızın kendisine ayak bileğine çok sert bir hamlede bulunmasına çok sinirlenen Kerem bir anda sinirlenerek takım arkadaşının üzerine yürünü ve tokat atmak istedi.
Van Aanholt bu tepki sonrasında sinirlenince ortalık bir anda karıştı. İki futbolcunun adeta birbirine girmesi sonrasında diğer futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk olaya müdahale etti. Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon da Marcao ile kavga etmiş ve bu olay uzun süre gündemde kalmıştı. Giresunspor ile deplasmanda oynanan maçta Kerem'in saha içinde kendisine gösterdiği sözlü tepki sonrası çılgına dönen Marcao, genç yıldıza saha ortasında yumruk atmıştı.
Marcao bu olay sonrasında yönetim tarafından kadro dışı bırakılırken, Futbol Federasyonu da Brezilyalı stopere 8 maç ceza vermişti. Galatasaray yönetiminin dünkü kavga sonrası herhangi bir yaptırım uygulamayacağı öğrenildi. Okan Buruk'un hem Kerem hem de Aanholt ile görüşerek uyardığı belirlendi.