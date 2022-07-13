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    Geçen sezon Marcao ile kavga eden Kerem Aktürkoğlu şimdi de Van Aanholt ile kapıştı

    Kerem Aktürkoğlu 5'e 2 çalışmada ayağına sert bir şekilde giren Van Aanholt'ün üzerine yürüyüp tokat atmaya çalıştı. Hollandalı yıldız da bu tepki sonrasında çok sinirlenince ortalık bir anda karıştı . Kavgayı Buruk ve diğer futbolcular yatıştırdı...

    Yine Kerem yine olay!

    Graz'da olay çıktı!.. Galatasaray'ın dün Avusturya'da gerçekleştirdiği idmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında kavga çıktı. 5'e 2 çalışmasında Hollandalı yıldızın kendisine ayak bileğine çok sert bir hamlede bulunmasına çok sinirlenen Kerem bir anda sinirlenerek takım arkadaşının üzerine yürünü ve tokat atmak istedi.



    Van Aanholt bu tepki sonrasında sinirlenince ortalık bir anda karıştı. İki futbolcunun adeta birbirine girmesi sonrasında diğer futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk olaya müdahale etti. Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon da Marcao ile kavga etmiş ve bu olay uzun süre gündemde kalmıştı. Giresunspor ile deplasmanda oynanan maçta Kerem'in saha içinde kendisine gösterdiği sözlü tepki sonrası çılgına dönen Marcao, genç yıldıza saha ortasında yumruk atmıştı.



    Marcao bu olay sonrasında yönetim tarafından kadro dışı bırakılırken, Futbol Federasyonu da Brezilyalı stopere 8 maç ceza vermişti. Galatasaray yönetiminin dünkü kavga sonrası herhangi bir yaptırım uygulamayacağı öğrenildi. Okan Buruk'un hem Kerem hem de Aanholt ile görüşerek uyardığı belirlendi.



        KAVGA DEĞİL TARTIŞMA YAŞADIK
        Kerem Aktürkoğlu gündemi sarsan olay sonrası açıklama yaptı. Genç yıldız, "Takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak "fiziki şiddet içeren bir kavga" olarak lanse edilmiştir" ifadesini kullandı.



        BARIŞ POZU VERDİLER
        Kerem ve Van Aanholt yaşadıkları gerilimi tatlıya bağladıktan sonra sosyal medyada barış pozu verdiler.



        OTORİTESİZLİĞE İZİN VERİLMEMELİ
        Kerem ve Van Aanholt öfkeli oyuncular. Rakipleriyle maçlarda yaşadıkları sorunları dün de idmanda yaşadılar. İdmanda pozisyon gereği bir sertlik oluşmuş ve belli ki Kerem'in canı yanmış ve tepki göstermiş... Hollandalı da buna karşılık vermiş... Burada önemli olan Galatasaray ve diğer oyuncuların araya girip kavganın büyümesini engellemeleridir. Okan Buruk bu tür otoritesizliğin yeniden yaşanmaması için iki oyuncuyla konuşmalı ve barış yapmalarını sağlamalı. Giresunspor maçında Marcao olayında mağdur durumundaki Kerem Aktürkoğlu'nun hareketlerinde daha tutarlı olması gerekir. Bizden uyarması!

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        Haberler Spor Geçen sezon Marcao ile kavga eden Kerem Aktürkoğlu şimdi de Van Aanholt ile kapıştı
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