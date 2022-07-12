Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.07.2022 16:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2022 17:06
    ABONE OL

    Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt birbirine girdi

    Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürüyor. Sert geçen antrenmanlar sırasında zaman zaman sinirler geriliyor. Cimbom'un genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt kavga ettiler. Taraflar takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşirken, akıllara geçtiğimiz yıl maç sırasında Marcao'nun Kerem'e saldırdığı anlar geldi.

    DHA
    Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt birbirine girdi

    Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında gerginlik yaşandı.

    Sert müdahale nedeniyle çıkan tartışmada ikiliye takım arkadaşları müdahale ederek oyuncuları ayırdı. Basın mensupları, bu tartışmayı antrenmanın basına kapandığı sırada sahadan ayrılırken fark etti.

    SABAH ANTREMANI YAPILDI
    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sabah iki grup halinde kuvvet ve güç çalışması yaptı, ardından da interval koşu gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenmanı ise topla ısınma ile başladı.

    Devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular ana bölümde de taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

    İKİ OYUNCU KAVGAYA TUTUŞTU
    Giderek yorucu ve zorlayıcı antrenmanların artmasıyla futbolcular arasında da tansiyon zaman zaman yükseliyor.Takımın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt kavgaya tutuştu.

    İki oyuncunun takım arkadaşları tarafından ayrıldığı kısa süreli kavganın ardından antrenmena ara verildi.

    MARCO SALDIRMIŞTI!
    Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta Brezilyalı Marcao saha içindeki gerginliğinin ardından Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı. Marcao kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, olayların ardından devreye giren Fatih Terim iki oyuncuyu barıştırmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Torun’dan zehir zemberek açıklamalar!
    Haberler Spor Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt birbirine girdi
        SON DAKİKA