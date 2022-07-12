Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt birbirine girdi

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında gerginlik yaşandı.

Sert müdahale nedeniyle çıkan tartışmada ikiliye takım arkadaşları müdahale ederek oyuncuları ayırdı. Basın mensupları, bu tartışmayı antrenmanın basına kapandığı sırada sahadan ayrılırken fark etti.

SABAH ANTREMANI YAPILDI

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sabah iki grup halinde kuvvet ve güç çalışması yaptı, ardından da interval koşu gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenmanı ise topla ısınma ile başladı.

Devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular ana bölümde de taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

İKİ OYUNCU KAVGAYA TUTUŞTU

Giderek yorucu ve zorlayıcı antrenmanların artmasıyla futbolcular arasında da tansiyon zaman zaman yükseliyor.Takımın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt kavgaya tutuştu.

İki oyuncunun takım arkadaşları tarafından ayrıldığı kısa süreli kavganın ardından antrenmena ara verildi.

MARCO SALDIRMIŞTI!

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta Brezilyalı Marcao saha içindeki gerginliğinin ardından Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı. Marcao kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, olayların ardından devreye giren Fatih Terim iki oyuncuyu barıştırmıştı.