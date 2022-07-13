Galatasaray yönetimi Gueye’yi ikna etmek için Didier Drogba’yı devreye soktu

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da gündemin en sıcak ismi Idrissa Gana Gueye... Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un ısrarla istediği Senegalli yıldızın transferini bitirebilmek için büyük bir çaba harcıyor. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Didier Drogba'nın yıldız futbolcuyla görüşerek Sarı-Kırmızılı formayı giymesi konusunda ikna ettiği öne sürülüyor. Gueye için çok önemli bir isim olan Drogba, Senegalli yıldızın 2015 yılında Lille'den Aston Villa'ya transferinde başrol oynamıştı. Idrissa Gueye o dönem yaptığı açıklamada, "Drogba benim ve her Afrikalı futbolcu için bir rol model. Onunla konuştum ve Aston Villa'ya gitmeye karar verdim" demişti. Ancak dün Gueye ile PSG arasında yapılan görüşmelerde sorunlar yaşanınca Galatasaray hemen B planını devreye soktu. Senegalli yıldızın alacakları ödenmeden Fransız kulübünden ayrılmak istememesi sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Roma formasını giyen Amadou Diawara için harekete geçtiği belirlendi. Geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelen Gineli yıldız, İstanbul'a gelmesi konusunda ikna edilememişti. Ancak Roma'da gözden çıkarılan Diawara'nın bu kez Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.