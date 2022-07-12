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    • 12.07.2022 12:44
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    • 12.07.2022 16:42
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    Idrissa Gueye'de kader günü: Fransız basını kritik görüşmeyi yazdı! Drogba da devrede

    Orta sahada güçlü alternatifler yaratmak isteyen Galatasaray yönetimi transfer gündeminin ilk sırasına PSG'nin deneyimli isimlerinden Idrissa Gueye'yi aldı. Gueye'nin takımdan ayrılmak için PSG yönetimiyle büyük oranda anlaştığı belirtildi. Fransız basını, bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında yapılacak görüşmede transferin seyrinin belirleneceğini satırlarına taşıdı. Öte yandan Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Didier Drogba da transfer için devrede.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Gueye transferinde kritik gün! Eski yıldız devrede

    Galatasaray yönetimi transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Idrissa Gueye için girişimlerini sürdürüyor. Senegalli yıldızın dün PSG kampına katılması ve sportif direktör Luis Campos ile görüşmesi sonrasında ortam iyice ısınmaya başladı.

    KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN
    Fransa'nın en önemli yayın organlarından biri olan L'Equipe, Gueye konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor.

    Gazeteye göre PSG kulübü, Senegalli yıldızla yolları ayırma konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Bu gelişme sonrasında bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında görüşme yapılacağı vurgulandı. Yapılacak görüşmenin, transferin seyrini belirleyebileceği de ifade edildi.

    SIKI PAZARLIKLAR YAPILACAK
    Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Idrissa Gueye'yi mutlaka kadroya katmaki istiyor. Ancak yönetim, belirlenen ekonomik şartların dışına asla çıkmama konusunda da kararlı. Bu nedenle hem Galatasaray-Gueye hem de Galatasaray-PSG cephesinde sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor.

        TEK TALİBİ GALATASARAY
        Fransız basınına göre şu ana kadar 32 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın dışında talip çıkmadı. Bu da Gueye'nin önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimalini güçlendiriyor.

        Bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında yapılacağı belirtilen görüşmeden çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor.

        DROGBA DA DEVREDE
        Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da gündemin en sıcak ismi Idrissa Gana Gueye... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Senegalli yıldızın transferini bitirebilmek için büyük bir çaba harcıyor.

        Önceki gün PSG yönetimi ile masaya oturan Gueye ayrılık için ilk adımı atmıştı. Yeni sezon kampına alınmayacak olan 32 yaşındaki futbolcunun büyük ihtimalle Fransız kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracağı belirtiliyor.

            Ülkenin en önemli yayın organlarından biri olan L'Equipe de Galatasaray ise PSG arasında resmi görüşmelerin başladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar'ın Gueye'nın Fransız kulübünden bonservisini alamama ihtimaline karşın pazarlıklara start verdiği ifade ediliyor.

            Öte yandan Gueye'nin transferi konusunda sürpriz bir ismin devreye girdiği de belirtiliyor. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Didier Drogba'nın yıldız futbolcuyla görüşerek Sarı-Kırmızılı formayı giymesi konusunda ikna ettiği öne sürülüyor. Gueye için çok önemli bir isim olan Drogba, Senegalli yıldızın 2015 yılında Lille'den Aston Villa'ya transferinde başrol oynamıştı.

            Idrissa Gueye o dönem yaptığı açıklamada, "Drogba benim ve her Afrikalı futbolcu için bir rol model. Onunla konuştum ve Aston Villa'ya gitmeye karar verdim" demişti.

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