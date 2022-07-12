Idrissa Gueye'de kader günü: Fransız basını kritik görüşmeyi yazdı! Drogba da devrede

Galatasaray yönetimi transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Idrissa Gueye için girişimlerini sürdürüyor. Senegalli yıldızın dün PSG kampına katılması ve sportif direktör Luis Campos ile görüşmesi sonrasında ortam iyice ısınmaya başladı.
KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN
Fransa'nın en önemli yayın organlarından biri olan L'Equipe, Gueye konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor.
Gazeteye göre PSG kulübü, Senegalli yıldızla yolları ayırma konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Bu gelişme sonrasında bugün Galatasaray yönetimi ile PSG arasında görüşme yapılacağı vurgulandı. Yapılacak görüşmenin, transferin seyrini belirleyebileceği de ifade edildi.
SIKI PAZARLIKLAR YAPILACAK
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Idrissa Gueye'yi mutlaka kadroya katmaki istiyor. Ancak yönetim, belirlenen ekonomik şartların dışına asla çıkmama konusunda da kararlı. Bu nedenle hem Galatasaray-Gueye hem de Galatasaray-PSG cephesinde sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor.