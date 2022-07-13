Devlerle anlaşmayan Okay Yokuşlu rotayı yeniden İngiltere'ye çevirdi

Okay Yokuşlu, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Celta Vigo ile 2024 yılının mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Celta Vigo'dan ayrılan Okay Yokuşlu, bonservisini eline aldıktan sonra Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına girdi. İki Süper Lig devi ile görüşen yıldız orta saha istediği teklifi alamayınca rotasını yeniden İngiltere'ye kırdı.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR

28 yaşındaki ön libero geçen yıl formasını giydiği West Bromwich ile anlaşmak üzere. İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncu ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcu da kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.

39 KEZ A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Orta sahanın yanı sara stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. Ardından Altay'a transfer oldu.

Kayserispor, Trabzonspor , Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları giyen milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Getafe'de kiralık olarak oynadığı 11 maçta 1 asiste imza attı.

A Milli Takım formasını da başarıyla terleten Okay Yokuşlu, 39 karşılaşmada şans bulurken 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.