Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.07.2022 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 13:46
    ABONE OL

    Devlerle anlaşmayan Okay Yokuşlu rotayı yeniden İngiltere'ye çevirdi

    La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile sözleşmesini fesheden milli futbolcu Okay Yokuşlu, Süper Lig devleriyle otrduğu pazarlık masasından eli boş ayrıldı. Tecrübeli orta sahanın geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giydiği West Bromwich ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Okay Yokuşlu kararını verdi

    Okay Yokuşlu, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Celta Vigo ile 2024 yılının mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

    Celta Vigo'dan ayrılan Okay Yokuşlu, bonservisini eline aldıktan sonra Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına girdi. İki Süper Lig devi ile görüşen yıldız orta saha istediği teklifi alamayınca rotasını yeniden İngiltere'ye kırdı.

    İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR
    28 yaşındaki ön libero geçen yıl formasını giydiği West Bromwich ile anlaşmak üzere. İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncu ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcu da kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.

    39 KEZ A MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    Orta sahanın yanı sara stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. Ardından Altay'a transfer oldu.

    Kayserispor, Trabzonspor , Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları giyen milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Getafe'de kiralık olarak oynadığı 11 maçta 1 asiste imza attı.

    A Milli Takım formasını da başarıyla terleten Okay Yokuşlu, 39 karşılaşmada şans bulurken 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ünlü ekonomistten ihracat övgüsü! Türkiye patlama yaptı
    Haberler Spor Devlerle anlaşmayan Okay Yokuşlu rotayı yeniden İngiltere'ye çevirdi
        SON DAKİKA