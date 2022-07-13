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    Fenerbahçe Joshua King’den sonra Willian Arao transferini resmen duyurdu!

    Fenerbahçe, Joshua King’den sonra Willian Arao’nun transferini de resmen açıkladı. Sarı-Lacivertiler, Brezilyalı orta saha oyuncusunun resmi imzayı atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

    Willian Arao Fenerbahçe’de!

    Fenerbahçe'den bir bomba daha... Son olarak dün Joshua King'i kadrosuna kattığını açıklayan Sarı- Lacivertliler, akşam saatlerinde bir transferi daha açıkladı. Fenerbahçe, bir süredir transferi için görüşülen William Arao'da mutlu sona ulaşıldığını internet sitesi üzerinden resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın (bugün) akşam İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı. Bugün İstanbul'a gelecek olan ve sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin kulübü Flamengo'ya 3 milyon Euro+bonus ödemesi yapacağı öğrenildi. Arao, F.Bahçe'nin hocası Jorge Jesus ile Flamengo kulübünde birlikte çalışmıştı.



    KİEV MAÇINA YETİŞECEK
    Brezilya'dan hazır gelen Willian Arao'nun adı Şampiyonlar Ligi listesine eklenecek. Arao, görev verilmesi halinde 20 Temmuz'da Dinamo Kiev'e karşı forma giyecek.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Joshua King’den sonra Willian Arao transferini resmen duyurdu!
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