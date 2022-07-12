Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni sezon öncesi önemli açıklamalara imza attı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Oturmuş bir kadro ve sisteme sahip olduklarını dile getiren Avcı, "Rakiplerimiz büyük takımlar. Oyuncu alıyorlar. Hazırlık maçları, Avrupa kupaları, lig bir başlasın, daha belirleyici olur. Geçen seneki gibi yarış yüksek bir puan farkıyla gitmeyecektir. Bu zaten her zaman olabilecek bir şey değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Zorlu bir lig yarışı olacak. Ancak bizim agresif, güzel oyunumuz devam edecek diye düşünüyorum" dedi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Avcı, öncelikli olarak sağ stoper pozisyonuna takviye yapmak istediklerini anlattı. Avcı, yeni transfer Trezeguet ile ilgili de konuşarak, "Trezeguet, bir kere takım savunmasına çok yardımı olacak" diye konuştu.