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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni sezon öncesi önemli açıklamalara imza attı

    Tecrübeli hoca, "Geçen seneki gibi yarış yüksek bir puan farkıyla gitmeyecektir. Bu zaten her zaman olabilecek bir şey değil" dedi. Avcı, "Zorlu bir lig yarışı olacak. Ancak bizim agresif, güzel oyunumuz devam edecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

    Güzel oyunumuz devam edecek!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Oturmuş bir kadro ve sisteme sahip olduklarını dile getiren Avcı, "Rakiplerimiz büyük takımlar. Oyuncu alıyorlar. Hazırlık maçları, Avrupa kupaları, lig bir başlasın, daha belirleyici olur. Geçen seneki gibi yarış yüksek bir puan farkıyla gitmeyecektir. Bu zaten her zaman olabilecek bir şey değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Zorlu bir lig yarışı olacak. Ancak bizim agresif, güzel oyunumuz devam edecek diye düşünüyorum" dedi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Avcı, öncelikli olarak sağ stoper pozisyonuna takviye yapmak istediklerini anlattı. Avcı, yeni transfer Trezeguet ile ilgili de konuşarak, "Trezeguet, bir kere takım savunmasına çok yardımı olacak" diye konuştu.



    TAÇ HOCASI GELİYOR
    Avcı, "İkincisi ve belki de en önemlisi, rakip arkasına yaptığı hızlı koşular. Bugün artık dünyada bu tür mekanizmaları bozabilmen için yapacağın yardımcı koşular, boş koşular önemli" ifadelerini kullandı. Abdullah hoca, yeni sezon için taç antrenörü ile anlaştıklarını da sözlerine ekledi.



    OYUNCUYLA İLETİŞİM ÖNEMLİ
    Avcı, "Sen oyuncuyla taktiği, planı, düzeni paylaşmalısın. Bazen oyuncu sizin istediğinizi yapmak ister, yapamaz. Oyuncu ile iletişim halinde olursan, sonuç alabilirsin" dedi.

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