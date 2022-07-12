Beşiktaş, Valencia’nın genç stoperi Eray Cömert için harekete geçti





8 MAÇTA 341 DAKİKA OYNADI

Ancak o dönem Basel formasını giyen Eray tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı. İspanyol ekibinin formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 341 dakika süre alabilen Eray Cömert'in yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı iddia ediliyor. İspanyol basınına göre Valencia 800 bin Euro bonservis ödeyerek aldığı Türk yıldızın fiyatını 1 milyon Euro olarak belirledi.