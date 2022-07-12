Joao Pedro için pazarlıklarını sürdüren Cimbom’dan flaş bir hamle geldi! Yeni hedef Rodrigo

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Joao Pedro transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hem Cagliari kulübü hem de Brezilyalı yıldızla anlaşan Sarı-Kırmızılılar tam işi bitirecekken menajer engeliyle karşılaşmıştı.
"MASADAN KALKARIZ" RESTİ
Pedro'nun menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle geri adım atan Galatasaray yönetimi, "Bu iş ya bizim istediğimiz şartlarda olur ya da masadan kalkarız" restini çektikten sonra flaş bir hamle daha yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya alternatif olarak belirdiği isimlerden biri olan Rodrigo için düğmeye bastı. Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ta forma giyen 31 yaşındaki Rodrigo için İngiliz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi.
GEÇEN SEZON 6 GOL KAYDETTİ
Leeds United'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rodrigo geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2020 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere'nin yolunu tutan İspanyol yıldız beklentileri tam olarak karşılayamadı.