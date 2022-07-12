Joao Pedro için pazarlıklarını sürdüren Cimbom’dan flaş bir hamle geldi! Yeni hedef Rodrigo





"MASADAN KALKARIZ" RESTİ

Pedro'nun menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle geri adım atan Galatasaray yönetimi, "Bu iş ya bizim istediğimiz şartlarda olur ya da masadan kalkarız" restini çektikten sonra flaş bir hamle daha yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya alternatif olarak belirdiği isimlerden biri olan Rodrigo için düğmeye bastı. Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ta forma giyen 31 yaşındaki Rodrigo için İngiliz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi.