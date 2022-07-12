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    Joao Pedro için pazarlıklarını sürdüren Cimbom’dan flaş bir hamle geldi! Yeni hedef Rodrigo

    Pedro’nun menajerine rest çeken G.Saray, Leds formasını giyen Rodrigo için harekete geçti. Pedro konusunda yaşanacak gelişmelere göre İspanyol yıldız için girişimlere başlanacak.

    Yeni hedef Rodrigo

    Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Joao Pedro transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hem Cagliari kulübü hem de Brezilyalı yıldızla anlaşan Sarı-Kırmızılılar tam işi bitirecekken menajer engeliyle karşılaşmıştı.



    "MASADAN KALKARIZ" RESTİ
    Pedro'nun menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle geri adım atan Galatasaray yönetimi, "Bu iş ya bizim istediğimiz şartlarda olur ya da masadan kalkarız" restini çektikten sonra flaş bir hamle daha yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya alternatif olarak belirdiği isimlerden biri olan Rodrigo için düğmeye bastı. Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ta forma giyen 31 yaşındaki Rodrigo için İngiliz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi.



    GEÇEN SEZON 6 GOL KAYDETTİ
    Leeds United'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rodrigo geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2020 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere'nin yolunu tutan İspanyol yıldız beklentileri tam olarak karşılayamadı.



        FORVETTE DE OYNAYABİLİYOR
        Leeds United formasıyla 61 maçta 13 golde kalan Rodrigo'nun ayrılık kararı alabileceği konuşuluyor. Rodrigo tıpkı Pedro gibi; 10 numara, forvet, forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor. Sol ayağını çok etkili kullanan tecrübeli yıldızın piyasa değeri 12 milyon Euro.



        TOPLAM 66 MİLYON EURO ÖDENDİ
        Celta Vigo altyapısında yetişen Rodrigo ardından Benfica, Bolton ve Valencia formalarını giydi. 27 kez İspanyol Milli Takımı'nın formasını giyip 8 gol atan golcü futbolcu için bugüne kadar toplam 66 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

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