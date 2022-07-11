Galatasaray'a Premier Lig'den 10 numara transfer! Joao Pedro'nun alternatifi Rodrigo

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Joao Pedro transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hem Cagliari kulübü hem de Brezilyalı yıldızla anlaşan Sarı-Kırmızılılar tam işi bitirecekken menajer engeliyle karşılaşmıştı.
Pedro'nun menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle geri adım atan Galatasaray yönetimi, "Bu iş ya bizim istediğimiz şartlarda olur ya da masadan kalkarız" restini çektikten sonra flaş bir hamle daha yaptı.
Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya alternatif olarak belirdiği isimlerden biri olan Rodrigo için düğmeye bastı. Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ta forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi.