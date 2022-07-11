Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.07.2022 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2022 12:41
    ABONE OL

    Galatasaray'a Premier Lig'den 10 numara transfer! Joao Pedro'nun alternatifi Rodrigo

    Son dakika Galatasaray haberleri | 10 numara pozisyonu için Joao Pedro ile görüşen Galatasaray, oyuncunun menajerinin son anda fiyat yükselmesi üzerine masadan kalkmıştı. Sarı-kırmızılı ekipten bir hamle daha geldi. Brezilyalı yıldıza rest çeken Cimbom, alternatif olarak Leeds United forması giyen Rodrigo ile temasa geçti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a Premier Lig’den 10 numara

    Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Joao Pedro transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hem Cagliari kulübü hem de Brezilyalı yıldızla anlaşan Sarı-Kırmızılılar tam işi bitirecekken menajer engeliyle karşılaşmıştı.



    Pedro'nun menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle geri adım atan Galatasaray yönetimi, "Bu iş ya bizim istediğimiz şartlarda olur ya da masadan kalkarız" restini çektikten sonra flaş bir hamle daha yaptı.



    Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya alternatif olarak belirdiği isimlerden biri olan Rodrigo için düğmeye bastı. Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ta forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi.



        Leeds United'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rodrigo geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2020 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere'nin yolunu tutan Sambacı beklentileri tam olarak karşılayamadı.



        Leeds United formasıyla 61 maçta 13 golde kalan Rodrigo'nun ayrılık kararı alabileceği konuşuluyor. Tıpkı Joao Pedro gibi Brezilyalı olan Rodrigo; 10 numara, forvet, forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor. Sol ayağını çok etkili kullanan tecrübeli yıldızın piyasa değeri 12 milyon Euro.

        *Rodrigo'nun detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Celta Vigo altyapısında yetişen Rodrigo ardından Benfica, Bolton ve Valencia formalarını giydi. 27 kez İspanyol Milli Takımı'nın formasını giyip 8 gol atan golcü futbolcu için bugüne kadar toplam 66 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Et ve Süt Kurumu’ndan flaş kurbanlık açıklaması
        Haberler Spor Galatasaray'a Premier Lig'den 10 numara transfer! Joao Pedro'nun alternatifi Rodrigo
            SON DAKİKA