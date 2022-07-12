Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Joshua King'te Galatasaray detayı! Takvim.com.tr ortaya çıkardı

Kariyerinin neredeyse tamamını İngiltere'de geçiren Joshua King ile ilgili ilginç bir ayrıntıyı takvim.com.tr ortaya çıkardı. 30 yaşındaki yıldız, profesyonel futbol yaşamı boyunca 366 karşılaşmaya çıkarken, sadece 1 kez Avrupa Kupası maçında forma giyebildi.
Joshua King, 2012-2013 sezonunda Manchester United formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev yapmıştı.
20 Kasım 2012 tarihinde o dönemki adıyla Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Burak Yılmaz'ın golüyle Manchester United'ı deviren Cimbom, gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmıştı.