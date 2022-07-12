Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Joshua King'te Galatasaray detayı! Takvim.com.tr ortaya çıkardı

Kariyerinin neredeyse tamamını İngiltere'de geçiren Joshua King ile ilgili ilginç bir ayrıntıyı takvim.com.tr ortaya çıkardı. 30 yaşındaki yıldız, profesyonel futbol yaşamı boyunca 366 karşılaşmaya çıkarken, sadece 1 kez Avrupa Kupası maçında forma giyebildi.