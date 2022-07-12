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    • 12.07.2022 12:49
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    • 12.07.2022 13:37
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    Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Joshua King'te Galatasaray detayı! Takvim.com.tr ortaya çıkardı

    Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe bonservisi elinde olan Joshua King’le büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler’in son olarak Premier Lig ekibi Watford’ta forma giyen Norveçli yıldızı 1-2 gün içinde İstanbul’a getirerek transferi bitirmesi bekleniyor. Oyuncunun kariyerindeki Galtasaray detayını ise Takvim.com.tr ortaya çıkardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’nin anlaştığı yıldızda G.Saray detayı

    Kariyerinin neredeyse tamamını İngiltere'de geçiren Joshua King ile ilgili ilginç bir ayrıntıyı takvim.com.tr ortaya çıkardı. 30 yaşındaki yıldız, profesyonel futbol yaşamı boyunca 366 karşılaşmaya çıkarken, sadece 1 kez Avrupa Kupası maçında forma giyebildi.

    Joshua King, 2012-2013 sezonunda Manchester United formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev yapmıştı.

    20 Kasım 2012 tarihinde o dönemki adıyla Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Burak Yılmaz'ın golüyle Manchester United'ı deviren Cimbom, gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmıştı.
        Geberecek elebaşının yerine geçme mücadelesi
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Joshua King'te Galatasaray detayı! Takvim.com.tr ortaya çıkardı
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