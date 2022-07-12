Gueye'den taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız oyuncu PSG'yi takipten çıkardı





FORMA KRİZİ ÇIKMIŞTI

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki Senegalli yıldız dün PSG kulübü yetkilileri ile bir araya geldi. Gueye'nin bu görüşmede takımdan ayrılma isteğini net bir şekilde ilettiği belirlendi. Geçtiğimiz sezon homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayı giymeyi reddeden yıldız futbolcu, PSG yönetiminin büyük tepkisini çekmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası Fransa'dan ayrılma kararı alan Idrissa Gueye'nin PSG'yi Instagram üzerinden takipten çıkarması dikkatleri çekti. Fransız basını Gueye'nin alacaklarının bir kısmını bırakarak bonservisini alabileceğini ve bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olabileceğini belirtiyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya yıllık 3 milyon Euro ödemeyi kabul etti.