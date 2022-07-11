Özel haber...Campos'un takımda istemediği Idrissa Gueye için Galatasaray savaş verecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor… Sarı-Kırmızılılar son olarak Porto forması giyen Sergio Oliveira'yı renkleri bağladı. Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalar devam ediyor.
Cimbom, orta sahaya yıldız takviyesine devam edecek. Görüşülen isim ise Paris Saint Germain'de forma giyen Senegalli yıldız…
PSG forması giyen Idrissa Gueye ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki başkan danışmanlığı görevinden ayrılan Luis Campos, PSG'nin yeni sportif direktörü olmuştu.