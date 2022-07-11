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    • Spor
    • 11.07.2022 18:18
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    • 11.07.2022 18:24
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    Özel haber...Campos'un takımda istemediği Idrissa Gueye için Galatasaray savaş verecek

    Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığının ardından hocalık koltuğuna Okan Buruk getirildi. Buruk dönemi ile birlikte transfer harekatı da başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Sergio Oliveira’yı transfer eden Galatasaray gözünü Idrissa Gueye'ye dikti. Aslan Gueye transferi için adeta savaş verecek. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Idrissa Gueye için Galatasaray savaş verecek

    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor… Sarı-Kırmızılılar son olarak Porto forması giyen Sergio Oliveira'yı renkleri bağladı. Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalar devam ediyor.

    Cimbom, orta sahaya yıldız takviyesine devam edecek. Görüşülen isim ise Paris Saint Germain'de forma giyen Senegalli yıldız…

    PSG forması giyen Idrissa Gueye ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki başkan danışmanlığı görevinden ayrılan Luis Campos, PSG'nin yeni sportif direktörü olmuştu.

        Campos, bugün Gueye ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız futbol adamı, İdrissa Gueye'ye kendisi ile yollarını ayırmak istediklerini bildirdi.

        Fransız medyasındaki haberlere göre Gueye için sadece Galatasaray'ın ilgisi yok… Abdellah Boulma'nın haberine göre Cimbom'un renklerine katmak istediği yıldız orta saha için Fransa ve İngiltere'den de talipler var.

        Galatasaray'ın istediği yıldız için 3 kulüp kılıçları çekmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği Gueye dün flaş bir hamlede bulunarak PSG'yi instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

            Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu 2019 yılında everton'dan PSG'ye 30 milyon Euro ücretle transfer olmuştu.

            Idrissa Gueye, 3 sezonda Fransız ekibi PSG ile çıktığı 111 resmi karşılaşmada 7 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.
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            Haberler Spor Özel haber...Campos'un takımda istemediği Idrissa Gueye için Galatasaray savaş verecek
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