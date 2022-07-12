Fenerbahçe Mesut Özil ile sözleşme feshi için anlaşma sağlandı! Yıldız oyuncu için Başakşehir devrede

Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi sona erdi... Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz mart ayında kadro dışı bırakılan ve önümüzdeki sezon için takımda düşünülmeyen Mesut'un sözleşmesinin feshedilmesi konusunda dün oyuncunun menajeri ve kulüp anlaşma sağladı. İki yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun alacaklarının önemli bir kısmını alarak Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin sözleşmesinin feshi için anlaşma sağladığı Mesut Özil'in transferine dair de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Başakşehir ile Mesut arasında yapılan gelişmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın oludğu öğrenildi. Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 36 maçta 8 gol atıp, 3 de asist yaptı. 35 maç kaçırdı.
JESUS DURMUYOR!
Pazar akşamı oynanan Hull City maçından önce takımına idman yaptıran Jorge Jesus maçın devre arasında bile idman yaptırmaktan vazgeçmedi. Jesus 2-0 kazanılan maçın ardından önce tüm futbolcularına tribünleri tek tek dolaştırdıktan sonra da yarım saatten fazla süren bir rejenerasyon çalışması yaptırdı. Tüm bu yaşananlar takımı yakından takip edenlere "Jesus durmak bilmiyor" dedirtti.
KOÇ'TAN CAMİAYA MESAJ
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün gerçekleştirildi. Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde üyelere yaptığı konuşmada, "Daha sezon başlamadan malum hesaplar aleyhimize çalışmaya başladı. Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler. Kenetlenin, bu tribünler Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek." diyerek birlik çağrısı yaptı.