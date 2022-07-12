Fenerbahçe Mesut Özil ile sözleşme feshi için anlaşma sağlandı! Yıldız oyuncu için Başakşehir devrede





3 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Duarte 3 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi. İsabetli paslarıyla ön plana çıkıyor.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ PLZEN

Beşiktaş, Avusturya kampındaki çalışmalarına dün yaptığı idmanla devam etti. Taktik organizasyonlara dayalı bir idman gerçekleştiren Kartal, 1.5 saatten fazla çalışmasına rağmen futbolcuların istekli ve neşeli olduğu görüldü. Kartal, hazırlık maçıda bugün saat 17.00'de Viktoria Plzen ile karşılaşacak.



ARDA GÜLER SANAL ALEMİ YIKTI

Hull City ile oynanan hazırlık maçının 2 yarısında oyuna giren ve harika bir frikik golüne imza attıktan 1 dakika sonra sonra 2. golü hazırlayan isim olan Arda Güler sanal alemi yaktı geçti. Arda için, "Harika çocuk iş başında", "Bu çocuk banko oynar, beklemeye gerek yok", "Serbest kalma opsiyonu 70 milyon Euro almalı" gibi ifadeler dikkat çekti.



SİVASSPOR COFİE İLE NEFTÇİ'Yİ YIKTI

Sivasspor, hazırlık maçında Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitri Goustas, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı. Sivasspor'un golünü 18. dakikada Isaac Cofie kaydetti.



NECO WİLLİAMS'IN YENİ EVİ NOTTİNGHAM

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Liverpool'un Galli savunma oyuncusu Neco Williams'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Nottingham Forest, bu transfer için Liverpool'a 17 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.



FRANSIZ YILDIZ POGBA YENİDEN JUVENTUS'TA

Serie A ekibi Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah- Beyazlı kulüp, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini, "Paul Pogba geri döndü" şeklinde duyurdu. Kulüp, Pogba ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek bir sözleşme yapıldığını ve Fransız oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.



FATİH KURUCUK BANDIRMASPOR'DA

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 9 gol attı.



WAYNE ROONEY DC UNİTED İLE MASADA

İngiltere Ligi ekibi Derby Country'den istifa ederek teknik direktörlük görevinden ayrılan Wayne Rooney, MLS ekiplerinden DC United'a teknik adam olarak geri dönüyor. ABD basınına göre, DC United, kulüp tarihinin en yüksek teknik adam maaşını vererek, 1 yıldan daha uzun süreli bir kontratla Rooney'yi göreve getirmeyi planlıyor.

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