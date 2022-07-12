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    Fenerbahçe Mesut Özil ile sözleşme feshi için anlaşma sağlandı! Yıldız oyuncu için Başakşehir devrede

    Fenerbahçe’de uzun süredir kadro dışı olan Mesut Özil ile sözleşme feshi için anlaşma sağlandı. Sarı-Lacivertliler’in yollarını ayırdığı yıldız futbolcuyu transfer etmek için Süper Lig ekiplerinden Başakşehir devreye girdi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmu tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mesut gitti!

    Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi sona erdi... Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz mart ayında kadro dışı bırakılan ve önümüzdeki sezon için takımda düşünülmeyen Mesut'un sözleşmesinin feshedilmesi konusunda dün oyuncunun menajeri ve kulüp anlaşma sağladı. İki yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun alacaklarının önemli bir kısmını alarak Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin sözleşmesinin feshi için anlaşma sağladığı Mesut Özil'in transferine dair de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Başakşehir ile Mesut arasında yapılan gelişmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın oludğu öğrenildi. Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 36 maçta 8 gol atıp, 3 de asist yaptı. 35 maç kaçırdı.



    JESUS DURMUYOR!
    Pazar akşamı oynanan Hull City maçından önce takımına idman yaptıran Jorge Jesus maçın devre arasında bile idman yaptırmaktan vazgeçmedi. Jesus 2-0 kazanılan maçın ardından önce tüm futbolcularına tribünleri tek tek dolaştırdıktan sonra da yarım saatten fazla süren bir rejenerasyon çalışması yaptırdı. Tüm bu yaşananlar takımı yakından takip edenlere "Jesus durmak bilmiyor" dedirtti.



    KOÇ'TAN CAMİAYA MESAJ
    Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün gerçekleştirildi. Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde üyelere yaptığı konuşmada, "Daha sezon başlamadan malum hesaplar aleyhimize çalışmaya başladı. Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler. Kenetlenin, bu tribünler Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek." diyerek birlik çağrısı yaptı.



        MAINZ'İN GÖZÜ BERİSHA'DA
        Fenerbahçe'nin Arnavut asıllı Alman forveti Mergim Berisha'ya Bundesliga ekiplerinden Mainz'in talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, teklifi uygun bulursa Berisha'nın transferine izin verebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe, Berisha'yı geçtiğimiz sezon 5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.



        MİHA ZAJC'A 2 TALİP VAR
        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan ve performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Miha Zajc'a İtalyan Torinro ile Belçika temsilcisi Brugge'ün talip olduğu öğrenildi. Torino'nun 5-6 milyon Euro civarında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ancak Sarı-Lacivertli kurmayların bu rakamın arttırılmasını talep ettiği öğrenildi.



        TİAGO ÇUKUR FENERBAHÇE'DE
        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe, forvete takviye yaptı. İngiltere Championship'te mücadele eden Watford'un 19 yaşındaki Milli futbolcu Tiago Çukur ile prensip anlaşmasına varıldı. Genç futbolcu dün akşam saatlerinde Sarı- Lacivertliler ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz sezon İngiltere 2. Lig ekiplerinden Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyen Tiago Çukur, çıktığı 26 resmi maçta 1 gol kaydedebildi. Tiago Çukur 1 kez A Milli Takım forması giydi. Genç forvet, Temmuz 2020'de kulüpsüz kalmış ve 2021 yılının Ocak ayında Watford'a imza atmıştı. Watford U23 takımının kadrosunda yer alan Tiago Çukur, Doncaster Rovers'a kiralanmıştı.



            EVANDER'İN FİYATI 8 MİLYON
            Orta alana takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray'da listedeki isimlerden birisi de Evander... Yönetimin, Brezilyalı yıldız için Midtjylland'la temasa geçtiği ve Danimarka kulübünün bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Yönetimin bu fiyatı çok fazla bulduğu ve en fazla 4 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın Evander için pazarlıkları sürecek.



            ASLAN GÜÇ DEPOLUYOR
            Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdüren Galatasaray dünü çift idmanla geçirdi. Sarı-Kırmızılılar sabah idmanında güç ve kondisyon çalışması yaparken, akşam ise taktik ağırlıklı bir idman antrenman gerçekleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un başta genç isimler olmak üzere tüm futbolcularla tek tek ilgilenmesi dikkatleri çekti.



            OKAN BURUK İNANILMAZ
            Kampın dikkat çeken isimlerinden biri olan Omar Elabdellaoui, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Norveçli yıldız, "Okan Buruk inanılmaz karakterli bir insan. Oyuncuları yönetmeyi çok iyi biliyor. Ne tarz bir taktik istediğini çok iyi biliyor. Net bir planı var. Bence iyi görünüyor. Her şeyi doğru şekilde yapmak için hazırlanmış bir ortam olarak görüyorum" diye konuştu. Omar, "Fatih Terim, benim için özel bir insan. Böyle bir durumdan sonra bile desteğini esirgemedi" ifadisini kullandı.



                SERGIO OLIVEIRA SABIRSIZLANIYOR
                Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Sarı-Kırmızılı takıma imza attığı günden bir resmi Instagram üzerinden paylaşan Portekizli yıldız, "Hala bu harika günü düşünüyorum. Artık işe dönüp, ekibe katılma zamanı geldi" mesajını attı.



                NDOMBELE'DE AĞUSTOS KARARI
                Cimbom'un listesinde yer alan Tanguy Ndombele konusunda İngiltere'den flaş haberler geliyor. Tottenham kulübüne yakın internet sitelerinde yer alan haberlere göre ilk planda Ndombele'nin satışı planlanıyor. Ada basını, "Ancak Tottenham'ın yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Görüşülen hiçbir kulüp, Ndombele'yi bonservisiyle almaya sıcak bakmadı. Eğer durum Ağustos başına kadar değişmezse bu kez mecburen kiralama formülü devreye girecek" dedi.



                GOL KRALLIĞINI İSTİYORUM
                Beşiktaş'ın yeni yıldızı Weghorst, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de gol kralı olmak istiyorum. Bundesliga'da rakiplerim Lewandowski ve Haaland'dı . Onların arkasından gelmeyi de bir başarı sayıyorum kendim için. Türkiye'de de gol krallığına oynamak istiyorum. Coşkulu taraftarlarımız karşısında harika bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Hollandalı golcü, "Çok sıcak bir karşılama oldu. Herkes beni çok iyi karşıladı. İlk günlerim ama her şey çok güzel ve iyi hissediyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim" diye konuştu.



                    KARTAL'IN GENÇLERİ BAŞKA!
                    Beşiktaş'ın Avusturya kampında genç oyuncuların ortaya koyduğu performans dikkat çekiyor. Oğuzhan Akgün, Emirhan Delibaş, Semih Kılıçsoy, Berkay Vardar ve Aytuğ Kömeç performanslarıyla gelecek için umut verdi. A Takım kadrosunda yer alan Serdar Saatçı ve Emre Bilgin de etkili görüntülerini sürdürdü.



                    SAHA İÇİ LİDERİ GHEZZAL!
                    Kartal'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezonda takım içi liderini belirledi. Fransız teknik adam saha içi aksiyonları Ghezzal'ın yönetmesini istiyor. Bunun için yıldız oyuncuyla sürekli toplantı yapıyor.



                    SLOVENYA'DA ÇİFTE MESAİ
                    Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Slovenya'da yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bordo-Mavililer dünü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenman dinamik ısınma ile başlayıp mobilizasyon ve core çalışmaları ile sürdü. Antrenman kuvvet çalışmasının ardından son buldu. Takımımızın yeni sezon hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti.



                        KAMPIN NEŞESİ SİOPİS
                        Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis, kampın neşesi oldu. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansıyla şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Siopis, yeni sezon öncesi mücadelesi ve hırsıyla dikkat çekerken, takımın da enerjisini yükseltti. Sıcakkanlı yapısıyla teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla rahatlıkla diyalog sağlayan Yunan oyuncu takımda çok seviliyor.



                        FIRTINA'DAN DUARTE HAMLESİ
                        Stoper transferi için şimdiye kadar 7 oyuncuyla temas kuran ve anlaşma sağlayamayan Bordo-Mavililer'in gündemine gelen son isim Portekizli stoper Domingos Duarte oldu... İspanyol kulübü Granada 2. Lig'e düştüğü için 27 yaşındaki oyuncu takımından ayrılmak istiyor. Trabzonspor Yönetimi'nin yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis ücretiyle Granada'nın kapısını çalacağı belirtildi. 1.92 mt. boyuyla hava toplarını bırakmayan Portekizli tecrübeli stoper, Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da istediği gibi 'Temiz' bir sağ ayağa sahip.



                        3 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
                        Duarte 3 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi. İsabetli paslarıyla ön plana çıkıyor.

                        BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ PLZEN
                        Beşiktaş, Avusturya kampındaki çalışmalarına dün yaptığı idmanla devam etti. Taktik organizasyonlara dayalı bir idman gerçekleştiren Kartal, 1.5 saatten fazla çalışmasına rağmen futbolcuların istekli ve neşeli olduğu görüldü. Kartal, hazırlık maçıda bugün saat 17.00'de Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

                        ARDA GÜLER SANAL ALEMİ YIKTI
                        Hull City ile oynanan hazırlık maçının 2 yarısında oyuna giren ve harika bir frikik golüne imza attıktan 1 dakika sonra sonra 2. golü hazırlayan isim olan Arda Güler sanal alemi yaktı geçti. Arda için, "Harika çocuk iş başında", "Bu çocuk banko oynar, beklemeye gerek yok", "Serbest kalma opsiyonu 70 milyon Euro almalı" gibi ifadeler dikkat çekti.

                        SİVASSPOR COFİE İLE NEFTÇİ'Yİ YIKTI
                        Sivasspor, hazırlık maçında Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitri Goustas, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı. Sivasspor'un golünü 18. dakikada Isaac Cofie kaydetti.

                        NECO WİLLİAMS'IN YENİ EVİ NOTTİNGHAM
                        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Liverpool'un Galli savunma oyuncusu Neco Williams'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Nottingham Forest, bu transfer için Liverpool'a 17 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

                        FRANSIZ YILDIZ POGBA YENİDEN JUVENTUS'TA
                        Serie A ekibi Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah- Beyazlı kulüp, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini, "Paul Pogba geri döndü" şeklinde duyurdu. Kulüp, Pogba ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek bir sözleşme yapıldığını ve Fransız oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

                        FATİH KURUCUK BANDIRMASPOR'DA
                        TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 9 gol attı.

                        WAYNE ROONEY DC UNİTED İLE MASADA
                        İngiltere Ligi ekibi Derby Country'den istifa ederek teknik direktörlük görevinden ayrılan Wayne Rooney, MLS ekiplerinden DC United'a teknik adam olarak geri dönüyor. ABD basınına göre, DC United, kulüp tarihinin en yüksek teknik adam maaşını vererek, 1 yıldan daha uzun süreli bir kontratla Rooney'yi göreve getirmeyi planlıyor.

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                        Haberler Spor Fenerbahçe Mesut Özil ile sözleşme feshi için anlaşma sağlandı! Yıldız oyuncu için Başakşehir devrede
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