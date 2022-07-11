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    • Spor
    • 11.07.2022 12:25
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    • 11.07.2022 12:40
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    Beşiktaş'tan flaş stoper hamlesi: Hedef Eray Cömert

    Transferde peş peşe açıkladığı yıldız isimlerle taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, hücumdaki zenginliği defansa taşımak için yeni arayışlara girdi. Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan hamlelerinden istediğini alamayan siyah beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme girdi. Valencia'da forma giyen Eray Cömert için transfer heyeti girişimlerine başladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan flaş stoper hamlesi: Hedef Eray Cömert

    Eski golcüsü Cenk Tosun'un ardından Wout Weghorst ve Jackson Muleka'yı açıklayan Beşiktaş hücumda güçlü alternatiflerle tarafınını memnun etti. Siyah beyazlılarda transferde artık öncelik defans bölgesinde.

    YERLİ STOPER ARAYIŞI SÜRÜYOR
    Transferde çok önemli hamleler yapan Beşiktaş 8+3 yabancı kuralını düşünerek yerli stoper arayışlarını sürdürüyor.

    Listenin ilk sırasında yer alan Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptıran, Kaan Ayhan'da ise yüksek maliyet engeline takılan Siyah-Beyazlılar'dan sürpriz bir hamle geldi.

    LİSTENİN TEPESİNDE ERAY CÖMERT VAR
    Yönetim, La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Eray Cömert'in transferi için harekete geçti.

    Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezonun devre arasında da 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönem Basel formasını giyen Eray tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı.

    İspanyol ekibinin formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 341 dakika süre alabilen Eray Cömert'in yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı iddia ediliyor.

    BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLIYOR
    İspanyol basınına göre Valencia 800 bin Euro bonservis ödeyerek aldığı Türk yıldızın fiyatını 1 milyon Euro olarak belirledi.

    Beşiktaş'ın ilk olarak Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, yanıtın olumsuz olması durumunda ise bonservis pazarlığının başlayacağı öğrenildi.

    BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ
    9 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Eray Cömert futbola Basel'in altyapısında başladı.

    Lugano ve Sion'da kiralık olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında Basel'in A takımında kendisine yer bulan yıldız futbolcu kısa sürede başarılı performansıyla dikkatleri çekti.

    138 resmi maçta Basel formasını terleten Eray Cömert takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan genç savunmacının Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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