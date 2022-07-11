Sezonun 3. grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler kupasını, Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Novak Djokovic kazandı. Sert servisleriyle mücadeleye hızlı başlayan dünya 40 numarası Kyrgios, 5. oyunda Djokovic'in yaptığı basit hatalardan da faydalanarak servis kırdı: 3-2. Servis üstünlüğünü rakibine kabul ettiren 27 yaşındaki tenisçi, ilk seti 6-4 kazandı. Djokovic, 2. sette oyuna ağırlığını koydu ve seti 6-3 alarak skoru 1-1'e getirdi. Çekişmeli geçen 3. sette Djokovic, etkili backhand vuruşlarının da yardımıyla seti 6-4 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü set, 6-6 eşitliğin ardından tie-break'e taşındı. Bu bölümde uzun rallilerden galip ayrılan Djokovic, tecrübesinin de yardımıyla rakibine 7-3 üstünlük kurarak seti 7-6, maçı ise 3-1 kazandı.



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