Son dakika: Sırp Novak Djokovic Wimbledon'ın tek erkekler finalinde şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler kupasını, Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Novak Djokovic kazandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek erkekler şampiyonunu belirleyecek maçta, 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan Avustralyalı Kyrgios karşı karşıya geldi.
Sert servisleriyle mücadeleye hızlı başlayan dünya 40 numarası Kyrgios, 5. oyunda Djokovic'in yaptığı basit hatalardan da faydalanarak servis kırdı: 3-2. Bu avantajını kalan bölümde iyi kullanan ve servis üstünlüğünü rakibine kabul ettiren 27 yaşındaki tenisçi, ilk seti 6-4 kazandı.
Djokovic, dördüncü oyunda ritmi bozulan Kyrgios'un servisini kırarak 3-1 öne geçti. 9. oyunda 40-0 geriye düşen 35 yaşındaki tenisçi, rakibi 4 kez servis kırma puanı atmasına rağmen bu bölümü kazandı ve ikinci seti 6-3 alarak skoru 1-1'e getirdi.