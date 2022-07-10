Fenerbahçe dolu dizgin ilerliyor! Hull City'i Arda Güler ve Serdar Dursun ile 2-0 yendiler

Hull City ise; Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Yones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater 11 ile mücadele etti. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler.