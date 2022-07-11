Beşiktaş'ta sıcak saatler! Christian Fassnacht hakkında heyecanlandıran iddia

Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşıyor... Orta sahaya transfer yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar, İsviçreli orta saha Christian Fassnacht'ın transferinde önemli bir aşama kaydetti. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro teklif ettiği ve pazarlıkların son aşamada olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki hafta bayramdan sonra netlik kazanması bekleniyor. İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Orta sahanın sağında oynamasına rağmen görev verildiğinde, merkez, sol ve 10 numarada da görev yapabilen tecrübeli futbolcu, Young Boys'da başarılı bir dönem geçirdi. Fassnacht, İsviçre'de 5 kez lig şampiyonluğu ve bir kez de İsviçre Kupası'nı kazanmıştı.