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    • 11.07.2022 12:16
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    • 11.07.2022 12:16
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    Trabzonspor'da stoperde yeni hedef Domingos Duarte

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ stoper için Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerinden sonuç alamayan bordo-mavili ekipte son hedef Domingos Duarte oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor’da stoperde yeni hedef

    Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor'da sağ stoper transferi için adaylar çoğalıyor. Öncelikli olarak Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerine yoğunlaşan Karadeniz Fırtınası bu transferlerde bir sonuç alamamıştı.

    Sonrasında ise gündeme Manchester United'ın sağ stoperi Tuanzebe ve Stefan Strandberg geldi. İki oyuncunun transferinde de sonuç alamayan Trabzonspor için Getafe'nin stoperi Djene ve Hertha Berlin'li Boyata'nı isimleri ön plana çıktı.

    Şu ana kadar 7 oyuncuyla temas kuran ve anlaşma sağlayamayan Bordo-Mavililer'in gündemine gelen son isim ise Portekizli stoper Domingos Duarte... Trabzonspor, yıldız oyuncuyu da stoper havuzuna ekledi.

    Monza'ya transfer olan Marlon ve Kaan Ayhan transferini rafa kaldıran Trabzonspor diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'un son adayı Duarte, İspanyol ekibi Granada'da forma giyiyor.

        İspanyol kulübü 2. Lig'e düştüğü için 27 yaşındaki oyuncu takımından ayrılmak istiyor. Trabzonspor Yönetimi'nin yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis ücretiyle Granada'nın kapasını çalacağı belirtildi.

        *Domingos Duarte'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        1.92 mt. boyuyla hava toplarını bırakmayan Portekizli tecrübeli stoper, Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da istediği gibi 'Temiz' bir sağ ayağa sahip.

        2019 yılında Sporting Lizbon'dan Granada'ya 3 milyon Euro'ya transfer olan Duarte, 3 kez de milli formayı giydi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu, kariyerinde 261 karşılaşmada 13 gol aterken 1 de asist yaptı.

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