Trabzonspor'da stoperde yeni hedef Domingos Duarte

Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor'da sağ stoper transferi için adaylar çoğalıyor. Öncelikli olarak Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerine yoğunlaşan Karadeniz Fırtınası bu transferlerde bir sonuç alamamıştı.
Sonrasında ise gündeme Manchester United'ın sağ stoperi Tuanzebe ve Stefan Strandberg geldi. İki oyuncunun transferinde de sonuç alamayan Trabzonspor için Getafe'nin stoperi Djene ve Hertha Berlin'li Boyata'nı isimleri ön plana çıktı.
Şu ana kadar 7 oyuncuyla temas kuran ve anlaşma sağlayamayan Bordo-Mavililer'in gündemine gelen son isim ise Portekizli stoper Domingos Duarte... Trabzonspor, yıldız oyuncuyu da stoper havuzuna ekledi.
Monza'ya transfer olan Marlon ve Kaan Ayhan transferini rafa kaldıran Trabzonspor diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'un son adayı Duarte, İspanyol ekibi Granada'da forma giyiyor.