Trabzonspor'da stoperde yeni hedef Domingos Duarte

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1.92 mt. boyuyla hava toplarını bırakmayan Portekizli tecrübeli stoper, Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da istediği gibi 'Temiz' bir sağ ayağa sahip.

2019 yılında Sporting Lizbon'dan Granada'ya 3 milyon Euro'ya transfer olan Duarte, 3 kez de milli formayı giydi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu, kariyerinde 261 karşılaşmada 13 gol aterken 1 de asist yaptı.