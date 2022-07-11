Galatasaray'ın beklediği haber geldi! İşte Tottenham'ın Ndombele kararı

Orta alanı baştan aşağıya yenilemek isteyen Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından bu bölgeye en az 2 takviye daha yapmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde yer alan Tanguy Ndombele konusunda İngiltere'den flaş haberler geliyor.
Yönetimin, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız konusunda Tottenham Hotspur kulübünün kesin kararını verdiği belirtildi. Teknik direktör Antonio Conte'nin yıldız futbolcuyu Kore'deki yeni sezon kampına götürmemesi Galatasaray cephesinde sevinçle karşılansa da İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar bu transfer için biraz daha bekleyecek.
Tottenham kulübüne yakın internet sitelerinde yer alan haberlere göre ilk planda Tanguy Ndombele'nin satışı planlanıyor.