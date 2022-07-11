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    • 11.07.2022 12:07
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    Galatasaray'ın beklediği haber geldi! İşte Tottenham'ın Ndombele kararı

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in başlamasına 1 ay kala Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Orta sahaya Porto'dan Sergio Oliveira takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Tottenham’ın Ndombele kararı

    Orta alanı baştan aşağıya yenilemek isteyen Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından bu bölgeye en az 2 takviye daha yapmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde yer alan Tanguy Ndombele konusunda İngiltere'den flaş haberler geliyor.



    Yönetimin, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız konusunda Tottenham Hotspur kulübünün kesin kararını verdiği belirtildi. Teknik direktör Antonio Conte'nin yıldız futbolcuyu Kore'deki yeni sezon kampına götürmemesi Galatasaray cephesinde sevinçle karşılansa da İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar bu transfer için biraz daha bekleyecek.



    Tottenham kulübüne yakın internet sitelerinde yer alan haberlere göre ilk planda Tanguy Ndombele'nin satışı planlanıyor.

        Londra kulübünün 3 yıl önce 60 milyon Euro ödeyerek aldığı Fransız futbolcudan gelir elde etmek istediğini yazan Ada basını, "Ancak Tottenham'ın şu ana kadar menajerler aracılığıyla yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Görüşülen hiçbir kulüp, Ndombele'yi bonservisiyle almaya sıcak bakmadı. Eğer bu durum Temmuz sonuna kadar değişmezse bu kez mecburen kiralama formülü devreye girecek" yorumunu yaptı.



        Bu nedenle Galatasaray yönetimi Ndombele'yi kadrosuna katmak istiyorsa bu ayın sonuna kadar beklemek zorunda kalacak. Tottenham formasıyla 91 maçta oynayan Ndombele 10 gol ve 9 asistle 19 gole katkıda bulundu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak eski kulübü Lyon'a giden yıldız futbolcu Ligue 1'de 11 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.



        Fransız kulübünün Ndombele'nin performansından memnun kalmadığı ve satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamasının ardından Tottenham yeni arayışlara başlamıştı.
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            Haberler Spor Galatasaray'ın beklediği haber geldi! İşte Tottenham'ın Ndombele kararı
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