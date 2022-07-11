Galatasaray'ın beklediği haber geldi! İşte Tottenham'ın Ndombele kararı

Londra kulübünün 3 yıl önce 60 milyon Euro ödeyerek aldığı Fransız futbolcudan gelir elde etmek istediğini yazan Ada basını, "Ancak Tottenham'ın şu ana kadar menajerler aracılığıyla yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Görüşülen hiçbir kulüp, Ndombele'yi bonservisiyle almaya sıcak bakmadı. Eğer bu durum Temmuz sonuna kadar değişmezse bu kez mecburen kiralama formülü devreye girecek" yorumunu yaptı.