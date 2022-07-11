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    Trabzonspor, Hertha Berlin formasını giyen Belçikalı stoper Boyata için resmi teklif yaptı

    Abdullah Avcı’nın onayı sonrası harekete geçen Fırtına, Hertha Berlin’e 2.5 milyon Euro+1 milyon Euro bonus içeren teklifini yaptı . Alman kulübü ise 4 milyon Euro istiyor.

    Adım adım Boyata
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    Stoper transferinde ilk sırada yer alan Marlon'un Serie A ekibi Monza ile anlaşmasından sonra farklı arayışlara başlayan Trabzonspor'da Dedryck Boyat sesleri yükseliyor.



    MUTLU SON ÇOK YAKIN
    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Belçikalı yıldızla ilgili olumlu rapor vermesi sonrası düğmeye basan Bordo-Mavili yönetim, Hertha Berlin'e resmi teklifini yaptı. Alınan bilgilere göre yönetim 2.5 milyon Euro+1 milyon Euro bonus içeren teklifini Alman kulübüne sundu. Hertha Berlin'in 32 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro talep ettiği ve büyük ihtimalle pazarlıkların olumlu sonuçlanacağı öğrenildi. Hertha ile 2 yıl sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılma kararı alan Boyata'nın Trabzonspor'un teklifine çok sıcak baktığı belirtiliyor.



    31 KEZ MİLLİ OLDU
    Daha önce Manchester City, Celtic ve Twente gibi takımların formalarını giyen yıldız futbolcu Belçika Milli Takımı'nda 31 kez görev aldı. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Boyata güçlü fiziği, pozisyon alma bilgisi ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkatleri çekiyor. Trabzonspor yönetimine yakın kaynaklara göre bu transfer en geç hafta sonuna kadar bitirilecek.

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    Haberler Spor Trabzonspor, Hertha Berlin formasını giyen Belçikalı stoper Boyata için resmi teklif yaptı
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