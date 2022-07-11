Trabzonspor, Hertha Berlin formasını giyen Belçikalı stoper Boyata için resmi teklif yaptı





31 KEZ MİLLİ OLDU

Daha önce Manchester City, Celtic ve Twente gibi takımların formalarını giyen yıldız futbolcu Belçika Milli Takımı'nda 31 kez görev aldı. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Boyata güçlü fiziği, pozisyon alma bilgisi ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkatleri çekiyor. Trabzonspor yönetimine yakın kaynaklara göre bu transfer en geç hafta sonuna kadar bitirilecek.

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