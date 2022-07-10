Trabzonspor Belçikalı stoper Dedryck Boyata için tekrar devrede





2024 YILINDA SONA ERİYOR

Belçika milli takımında da forma giyen Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladıktan sonra City A takımında, Bolton, Twente ve Celtic formaları giyip Hertha Berlin'e transfer olmuştu. Son iki sezondur Hertha Berlin forması giyen Boyata'nın kulübüyle 2024 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkan ve 1 gol 2 asistlik katkı yapan Boyata ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında da kadrosuna katmak istediği Boyata'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmişti. Bordo-Mavili kulübün yetkililerinin Hertha Berlin ile yine bir temasa geçerek oyuncunun bonservis bedelini sorduğu öğrenildi. Alman ekibinden yüksek bir bonservis talebi gelmemesi durumunda kulüp yetkililerinin Boyata için resmi teklif yapması bekleniyor.