SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği Mesut Özil ile yollarını ayırdı. Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe yönetimi tarafından kamp kadrosuna dahil edilmemiş ve Jorge Jesus da, kendisini değerlendirmemişti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollarını ayırdı.

Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız ile birlikte karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Jorge Jesus'un gelmesinin ardından da affedilmemiş ve kamp kadrosuna alınmamıştı.

Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 8 gol 3 asist üretmişti.