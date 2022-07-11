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    • Spor
    • 11.07.2022 16:24
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    • 11.07.2022 16:36
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Mesut Özil 1,5 sezon forma giydiği Fenerbahçe'de toplam 36 maça çıktı.

    Fenerbahçe’de Mesut Özil ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği Mesut Özil ile yollarını ayırdı. Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe yönetimi tarafından kamp kadrosuna dahil edilmemiş ve Jorge Jesus da, kendisini değerlendirmemişti.

    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollarını ayırdı.

    Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız ile birlikte karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Fenerbahçe yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Jorge Jesus'un gelmesinin ardından da affedilmemiş ve kamp kadrosuna alınmamıştı.

    Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 8 gol 3 asist üretmişti.

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    Fenerbahçe’de Mesut Özil ile yollar ayrıldı
    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı
        SON DAKİKA