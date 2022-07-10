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    • Spor
    • 10.07.2022 18:22
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    • 10.07.2022 18:27
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    Özel haber... Galatasaray'ın transfer etmek istediği Idrissa Gueye transferinde gözler Luis Campos'ta

    Galatasaray'da Okan Buruk'un hocalık koltuğuna oturmasının ardından transfer harekatı hız kazanmaya başladı. Geçtiğimiz gün Sergio Oliveira'yı resmen duyuran Aslan şimdi de Idrissa Gueye ile imza atmak istiyor. Galatasaray'ın Gueye transferi için gözler Luis Campos'a çevrildi. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Gueye transferinde gözler Luis Campos’ta

    Orta alanı ünlü Portekizli yıldız Sergio Oliveira ile takviye eden Galatasaray'da tüm gözler Idrissa Gueye'ye çevrilmiş durumda...

    Sarı-Kırmızılılar büyük oranda anlaşma sağladığı Senegalli yıldız konusunda PSG'nin vereceği karara kilitlenmiş durumda.

    Gueye'nin Fransız kulübündeki geleceği ve Galatasaray'a transferi konusunda tanıdık bir isim belirleyici olacak.

        Burak Elmas'ın başkanlık döneminde danışmanlık görevine getirilen ancak 2 ay önce Sarı-Kırmızılı kulübe veda eden Luis Campos, PSG'de sportif direktörlük koltuğuna oturmuştu.

        Idrissa Gueye'nin bugün tatilden dönerek Fransız ekibinin yeni sezon kampına katılacağı ve Campos ile yüz yüze görüşme yapacağı öğrenildi.

        Fransız basınına göre bu görüşmede 32 yaşındaki futbolcuya yeni sezon planlarında yer almadığı resmen bildirilecek.
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            Haberler Spor Özel haber... Galatasaray'ın transfer etmek istediği Idrissa Gueye transferinde gözler Luis Campos'ta
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