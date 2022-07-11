Galatasaray'ın transfer etmek istediği Idrissa Gueye'nin kaderi Luis Campos'un elinde

Orta alanı ünlü Portekizli yıldız Sergio Oliveira ile takviye eden Galatasaray'da tüm gözler Idrissa Gueye'ye çevrilmiş durumda... Sarı-Kırmızılılar büyük oranda anlaşma sağladığı Senegalli yıldız konusunda PSG'nin vereceği karara kilitlenmiş durumda. Gueye'nin Fransız kulübündeki geleceği ve Galatasaray'a transferi konusunda tanıdık bir isim belirleyici olacak. Burak Elmas'ın başkanlık döneminde danışmanlık görevine getirilen ancak 2 ay önce Sarı-Kırmızılı kulübe veda eden Luis Campos, PSG'de sportif direktörlük koltuğuna oturmuştu. Idrissa Gueye'nin bugün tatilden dönerek Fransız ekibinin yeni sezon kampına katılacağı ve Campos ile yüz yüze görüşme yapacağı öğrenildi. Fransız basınına göre bu görüşmede 32 yaşındaki futbolcuya yeni sezon planlarında yer almadığı resmen bildirilecek. Ardından Galatasaray yönetiminin Luis Campos'la temasa geçerek bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un da kısa süre içinde Paris'e gideceği gelen bilgiler arasında. Gueye, Okan Buruk'un ısrarla istediği isimlerden birisi.