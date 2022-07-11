Galatasaray'dan sürpriz hamle! Sağ bek transferini bitirmek isteyen Aslan, Serge Aurier’in menajeriyle görüşecek





DİĞER İSİMLER YETERSİZ!

Listedeki diğer isimler olan Onur Bulut ve Bünyamin Balcı'nın şu anda Galatasaray seviyesinde olmadığını düşünen yönetimin yabancı sağ bek transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Serge Aurier yer alıyor. Son olarak La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Fildişili futbolcu 24 maçta görev yaptı ve 2 asistlik performans sergiledi. İspanyol kulübüyle sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki Aurier'in menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi. Önemli bir kariyere sahip olan yıldız futbolcu Lens,Toulouse, PSG ve Tottenham Hotspur formalarını da giydi.