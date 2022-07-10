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    • 10.07.2022 16:51
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    Galatasaray'dan sağ beke sürpriz hamle! Düğmeye basıldı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Kadroda revizyon için düğmeye basan Galatasaray'dan transferde sürpriz bir hamle geldi. Okan Buruk sağ beke takviye isterken, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda forma giyen Serge Aurier'in adının listenin başında olduğu öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’dan sağ beke sürpriz hamle

    Kadroda çok büyük bir değişim için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yerli sağ bek takviyesini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, Mert Müldür için Sassuolo'nun yüksek talebi nedeniyle geri adım atmıştı.



    Listedeki diğer isimler Onur Bulut ve Bünyamin Balcı'nın şu anda Galatasaray seviyesinde olmadığını düşünen yönetimin yabancı sağ bek transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Serge Aurier yer alıyor.



    Son olarak La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Fildişili futbolcu 24 maçta 2 asistlik performans sergiledi. İspanyol kulübüyle sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki Aurier'in menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi.



        Önemli bir kariyere sahip olan yıldız futbolcu Lens, Toulouse, PSG ve Tottenham Hotspur formalarını da giydi.

        *Serge Aurier'in detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında PSG'den Tottenham'a transfer olan Serge Aurier zaman zaman özel hayatındaki sorunlarla gündeme geldi. Tecrübeli yıldızın yıllık 2.5 milyon Euro maaş beklentisi olduğu ve kısa süre içinde pazarlıkların başlayacağı ifade edildi.

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