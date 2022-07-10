Galatasaray'dan sağ beke sürpriz hamle! Düğmeye basıldı

Kadroda çok büyük bir değişim için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yerli sağ bek takviyesini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, Mert Müldür için Sassuolo'nun yüksek talebi nedeniyle geri adım atmıştı.
Listedeki diğer isimler Onur Bulut ve Bünyamin Balcı'nın şu anda Galatasaray seviyesinde olmadığını düşünen yönetimin yabancı sağ bek transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Serge Aurier yer alıyor.
Son olarak La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Fildişili futbolcu 24 maçta 2 asistlik performans sergiledi. İspanyol kulübüyle sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki Aurier'in menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi.