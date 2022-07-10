Galatasaray'dan sağ beke sürpriz hamle! Düğmeye basıldı

*Serge Aurier'in detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın



2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında PSG'den Tottenham'a transfer olan Serge Aurier zaman zaman özel hayatındaki sorunlarla gündeme geldi. Tecrübeli yıldızın yıllık 2.5 milyon Euro maaş beklentisi olduğu ve kısa süre içinde pazarlıkların başlayacağı ifade edildi.

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