Fenerbahçe golcü transferi için yoğun mesaide! Sörloth pazarlıkları yeniden başladı

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi dümeni bir kez daha Norveçli santrfora kırdı. Sarı-Lacivertliler, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Alman ekibinin 26 yaşındaki forvet için talebi; 8 milyon Euro bonservis bedelinin yanında performans ve sportif başarı bonusları. Alman ekibi Norveçli yıldızın fiyatını 1 ay öncesine göre aşağıya çekse Fenerbahçe bunu yeterli görmüyor. Leipzig'in beklentisini aşağıya çekmek için çaba harcayan Sarı-Lacivertli kurmaylar, bir yandan da oyuncu tarafı ile görüşme halinde. Sörloth'un yıllık maaş talebi 3 milyon Euro civarında.