Arda Güler yıldızlaştı! Fenerbahçe hazırlık maçında Hull City’yi yıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. Maça sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Szalai, Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Rossi ve Valencia ilk 11'iyle çıktı. Karşılaşmada ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında Lincoln ve Crespo'nun yerine Bruma ile Zajc'ı oyuna alan sarı-lacivertli ekip, maçın 61. dakikasında da Ferdi-Arda Güler, İrfan Can-Serdar Aziz, Valencia-Mergim Berisha, Rossi-Serdar Dursun değişikliği yaptı.
ARDA FRİKİKTEN AĞLARI SARSTI
Fenerbahçe, 87. dakikada ceza alanı önünde serbest vuruş kazandı. Sarı-lacivertli takımın 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Arda Güler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Berisha'dan seken topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 2-0. Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 kazandı. Arda Güler ortaya koyduğu futbolla tam not aldı. Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, İngiliz ekibi formasıyla ilk maçını eski takımına karşı oynadı. Ozan'ın yanı sıra Hull City'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyedmanesh de dün Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de görev yaptı.