Arda Güler yıldızlaştı! Fenerbahçe hazırlık maçında Hull City’yi yıktı





ARDA FRİKİKTEN AĞLARI SARSTI

Fenerbahçe, 87. dakikada ceza alanı önünde serbest vuruş kazandı. Sarı-lacivertli takımın 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Arda Güler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Berisha'dan seken topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 2-0. Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 kazandı. Arda Güler ortaya koyduğu futbolla tam not aldı. Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, İngiliz ekibi formasıyla ilk maçını eski takımına karşı oynadı. Ozan'ın yanı sıra Hull City'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyedmanesh de dün Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de görev yaptı.

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