Torino Rıdvan Yıldız için devrede! Beşiktaş'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Eintracht Frankfurt'un transfer edemediği yıldız oyuncu için bu kez İtalyan ekibi Torino harekete geçti. İtalyan ekibinin Rıdvan Yılmaz için yeni bir teklif hazırladığı iddia edildi. İtalyan medyasından La Stampa'nın haberine göre Torino genç yıldız için 5 milyon Euro'luk yeni bir teklif hazırladı.