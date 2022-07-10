Torino Rıdvan Yıldız için devrede! Beşiktaş'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu için transfer iddialarını ardı arkası kesilmiyor. Daha öncesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varan genç yeteneğin transferin iptal olmuştu. Alman ekibi ve Beşiktaş arasındaki anlaşmazlık sonrasında Rıdvan Yılmaz yuvada kaldı.
Eintracht Frankfurt'un transfer edemediği yıldız oyuncu için bu kez İtalyan ekibi Torino harekete geçti. İtalyan ekibinin Rıdvan Yılmaz için yeni bir teklif hazırladığı iddia edildi. İtalyan medyasından La Stampa'nın haberine göre Torino genç yıldız için 5 milyon Euro'luk yeni bir teklif hazırladı.
Avusturya kampında yer alan Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya transferi son anda gerçekleşmediği için moralinin bozuk olduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin yeni teklifi sonrasında Beşiktaş'ın vereceği cevap merak ediliyor.