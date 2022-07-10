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    • Spor
    • 10.07.2022 16:36
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    • 10.07.2022 16:36
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    Torino Rıdvan Yıldız için devrede! Beşiktaş'ın yıldızı yuvadan uçuyor

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı. Eintracht Frankfurt'a transferi iptal olan Yılmaz için İtalyan ekibi Torino'nun devreye girdiği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ın yıldızı yuvadan uçuyor

    Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu için transfer iddialarını ardı arkası kesilmiyor. Daha öncesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varan genç yeteneğin transferin iptal olmuştu. Alman ekibi ve Beşiktaş arasındaki anlaşmazlık sonrasında Rıdvan Yılmaz yuvada kaldı.

    Eintracht Frankfurt'un transfer edemediği yıldız oyuncu için bu kez İtalyan ekibi Torino harekete geçti. İtalyan ekibinin Rıdvan Yılmaz için yeni bir teklif hazırladığı iddia edildi. İtalyan medyasından La Stampa'nın haberine göre Torino genç yıldız için 5 milyon Euro'luk yeni bir teklif hazırladı.

    Avusturya kampında yer alan Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya transferi son anda gerçekleşmediği için moralinin bozuk olduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin yeni teklifi sonrasında Beşiktaş'ın vereceği cevap merak ediliyor.

        Beşiktaş Yönetimi ise yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Avrupa'ya gitmeyi çok isteyen genç futbolcunun maaşını 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarmayı planlayan yönetim, bu kontrata serbest kalma bedeli eklemek istiyor.

        *Rıdvan Yılmaz'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Rıdvan Yılmaz, 2019 yılında A takıma yükseldi. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu 6 kez de milli takım formasını giydi.

        Süper Lig kariyerinde 52 maça çıkan genç yıldız, 4 gol atarken 7 de asist yaptı. Kariyerinde ise 84 karşılaşmada 7 gol ve 7 asist üretti.

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