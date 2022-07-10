Fenerbahçe ile Hull City transferde de karşı karşıya! Hedefteki isim Yan Couto

*Yan Couto'nun detaylı istatistiği için tıklayın

1.68 boyundaki Yan Couto için Manchester City, 2020 yılında Brezilya ekibi Coritiba'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Büyük bir potansiyel olarak görülen 20 yaşındaki Couto, Coritiba ve Manchester City haricinde Girona ve Braga'da kiralık olarak görev yaptı. Yan Couto geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Braga'da 41 maçta 1gol atıp 4 de asist yaptı.