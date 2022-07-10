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    • 10.07.2022 15:21
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    • 10.07.2022 15:24
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    Fenerbahçe ile Hull City transferde de karşı karşıya! Hedefteki isim Yan Couto

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Bugün Sakarya'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile bir hazırlık maçı yapacak sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle transferde de karşı karşıya geldi. İki takımın da hedefindeki isim Manchester City'nin sağ beki Yan Couto...

    Özel | Fener ile Hull City transferde de karşı karşıya

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Sakarya'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımı ile dostluk maçı yapacak olan Fenerbahçe, rakibi ile transferde de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Hull City, Manchester City'nin sağ beki Yan Couto'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Yeni sezonun ilk maçına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 20 Temmuz'da Polonya'da Dinamo Kiev ile çıkacak olan Fenerbahçe, bu mücadele öncesi en ciddi provasına bu akşam Hull City karışışında çıkacak.

    Saat 20.30'da başlayacak olan maçta Sakarya'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, rakibi ile sahada kozlarını paylaşmadan önce masada da karşı karşıya geldi.

        Hem Fenerbahçe'nin hem de Hull City'nin İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen sağ bek Yan Couto'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.



        Brezilya futbolunu yakından takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bonservisi Manchester City'de olan Couto için İngiliz ekibine kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtiliyor.

        Fenerbahçe'den Allahyar Sayyedmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise Yan Couto transferi için Sarı-Lacivertliler'in en ciddi rakiplerinden biri olarak gözüküyor.

        20 yaşındaki sağ bek Couto'nun adı Fenerbahçe ve Hull City'nin dışında Marsilya, Girona, Basel ve Olympiakos ile de anılıyor. Fenerbahçe'nin sağ bek için Osayi-Samuel'in alternatifi olarak düşündüğü Yan Couto'nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

            *Yan Couto'nun detaylı istatistiği için tıklayın

            1.68 boyundaki Yan Couto için Manchester City, 2020 yılında Brezilya ekibi Coritiba'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Büyük bir potansiyel olarak görülen 20 yaşındaki Couto, Coritiba ve Manchester City haricinde Girona ve Braga'da kiralık olarak görev yaptı. Yan Couto geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Braga'da 41 maçta 1gol atıp 4 de asist yaptı.

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