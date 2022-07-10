Fenerbahçe ile Hull City transferde de karşı karşıya! Hedefteki isim Yan Couto

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Sakarya'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımı ile dostluk maçı yapacak olan Fenerbahçe, rakibi ile transferde de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Hull City, Manchester City'nin sağ beki Yan Couto'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yeni sezonun ilk maçına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 20 Temmuz'da Polonya'da Dinamo Kiev ile çıkacak olan Fenerbahçe, bu mücadele öncesi en ciddi provasına bu akşam Hull City karışışında çıkacak.
Saat 20.30'da başlayacak olan maçta Sakarya'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, rakibi ile sahada kozlarını paylaşmadan önce masada da karşı karşıya geldi.