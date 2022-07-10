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    Pedro'dan menajer şoku yaşan Galatasaray'ın Evander için Midtjylland'a teklif yapacağı öğrenildi

    Okan Buruk'un çok istediği Joao Pedro konusunda girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda Evander için Midtjylland'a teklif yapacağı öğrenildi.

    Aslan’ın B planı Evander

    Cimbom 10 numara transferi için girişimlere hız verdi. Büyük oranda anlaşma sağlanan Joao Pedro'da menajer engeline takılan ve şu an için frene basan Sarı-Kırmızılılar bir başka Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.



    3 YIL SÖZLEŞMESİ DAHA VAR
    Yönetimin, uzun süredir scout ekibinin takibinde olan Evander da Silva Ferreira için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Midtjylland ile masaya oturması bekleniyor. Danimarka kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 47 maçta 17 gol atıp 11 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcuyla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün ilgilendiği belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği ve listenin ilk sırasında aldığı Joao Pedro konusunda girişimlerin olumsuz sonuçlanması halinde Evander için resmi teklif yapılacağı ifade ediliyor.



    148 MAÇTA 43 GOL KAYDETTİ
    11 kez Brezilya U17 takımının formasını giyen ve 7 gole imzasını atan Evander, ülkesinde Vasco de Gama altyapısında futbola başladı. 2019 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Midtjylland transfer olan Sambacı, Danimarka ekibinde 148 maçta 43 gol atıp 34 asist yaptı.



        FATİH TERİM DE ONU TAKIMDA İSTEMİŞTİ
        Evander Ferreira'nın ismi geçtiğimiz yıl da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarına karşın ekonomik nedenlerden dolayı transfer gerçekleşmemişti. Cimbom şimdi yeniden Sambacı'nın transferini istiyor.



        PEDRO İÇİN ÜLTİMATOM
        İtalyan basınına göre Galatasaray, transferin önüne taş koyan Brezilyalı futbolcunun menajerine resti çekti. Cagliari formasını giyen Joao Pedro'ya imza attırmaya hazırlanırken menajerin yüksek talepleri nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray çözüm arayışını sürdürüyor. İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın menajerine resti çekti. Haberde, "Galatasaray'dan Pedro'ya ültimatom. Oyuncu için 5 milyon Euro'dan daha fazlasını ödemeyecekler. Şimdi Joao Pedro ya menajerinin taleplerinde ısrar etmesine izin vermeli ya da onu geri plana çekip, Galatasaray'a imza atmalı. Cagliari kulübü sonucu bekliyor" ifadesi kullanıldı.

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