Pedro'dan menajer şoku yaşan Galatasaray'ın Evander için Midtjylland'a teklif yapacağı öğrenildi





3 YIL SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

Yönetimin, uzun süredir scout ekibinin takibinde olan Evander da Silva Ferreira için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Midtjylland ile masaya oturması bekleniyor. Danimarka kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 47 maçta 17 gol atıp 11 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcuyla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün ilgilendiği belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği ve listenin ilk sırasında aldığı Joao Pedro konusunda girişimlerin olumsuz sonuçlanması halinde Evander için resmi teklif yapılacağı ifade ediliyor.