Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.07.2022 17:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2022 17:55
    ABONE OL

    Henry Onyekuru Adana Demirspor'da! Galatasaray'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de daha önce 3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu. Akdeniz temsilcisi Nijeryalı ismi kiralarken, Başkan Murat Sancak sözleşmede satın alma opsiyonu bulunduğunu açıkladı.

    Adana Demirspor transferde bombayı patlattı

    Yaptığı flaş transferlerle geçtiğimiz sezondan bu yana lige renk katan Adana Demirspor, Onyekuru'yu renklerine kattı. Onyekuru, daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık oynamıştı.

    MURAT SANCAK: 1 YIL KİRALIK, SATIN ALMA OPSİYONLU
    Adana Demirspor Başkanı Murak Sancak konuya ilişkin, "Daha önce teklif etmişlerdi ama maliyetinden dolayı istememiştim. Son anda tekrar önerildi, yoğun bir diplomasinden sonra anlaştık. Bir yıl kiralık. Bir yıl sonunda memnun kalırsak, satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan dolayı ağzımız yandı. Eğer satın alırsak, 3 yıllık sözleşmemiz olacak." dedi.

    "ARDA OKAN KURTULAN'I ALACAĞIZ"
    Başkan Sancak, transferlerin devam edeceğini de söylerken, "İyi kadro kurduk. Sol kanat eksiğimiz vardı, onun tamamladık. Trabzon'da Salih'i aldık, Fenerbahçe'den büyük ihtimalle Arda Okan'ı alacağız, Galatasaray'dan Ali Yavuz var. Bunları güzel bir şekilde harmanlayıp, önümüzdeki seneye daha güçlü bir şekle getireceğiz." ifadelerini kullandı.

    ONYEKURU: BÖYLE BİR KULÜBE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM
    Nijeryalı yıldız yaptığı konuşmada, "Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Spor Henry Onyekuru Adana Demirspor'da! Galatasaray'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü
        SON DAKİKA