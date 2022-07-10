Beşiktaş'ın istediği Jovane Cabral için savaş çıktı

Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu da Portekiz ekibinden kesin olarak ayrılmak istiyor. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan genç yetenek, 2018 yılından beri Portekiz devinde forma giyiyor.