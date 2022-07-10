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    • Spor
    • 10.07.2022 12:26
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    • 10.07.2022 12:26
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    Beşiktaş'ın istediği Jovane Cabral için savaş çıktı

    Transferde önemli isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Beşiktaş, sol kanada takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor… Muleka, Cenk Tosun, Saiss ve Weghorst gibi isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bir süredir Sporting Lizbon’un sol kanat oyuncusu Jovane Cabral ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Olympiakos da futbolcuya talip.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Jovane Cabral savaşı

    Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral transferinde henüz sonuç alamayan Beşiktaş'a kötü haber Komşu'dan geldi… Yıldız oyuncuya Yunanistan Ligi'nin güçlü ekiplerinden Olympiakos'un da talip olduğu belirtildi.

    Yunan medyasına göre Olympiakos da Cabral için girişimlerini hızlandırdı. Giannis Chorianopoulos'un haberine göre transferin kısa süre içinde netleşeceği vurgulandı.

    Beşiktas ise Cabral için bekleyişini sürdürüyor. İddialara göre Siyah-Beyazlılar, Sporting'e 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan önemli oranda pay içeren yeni bir teklif sundu.

        Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu da Portekiz ekibinden kesin olarak ayrılmak istiyor. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan genç yetenek, 2018 yılından beri Portekiz devinde forma giyiyor.

        Sporting Lizbon altyapısından yetişen Jovane Cabral, 5 kez Yeşil Burun Milli Takım formasını giyerken 1 gole imza attı.

        Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Lazio'da kiralık olarak geçiren Cabral, iki ekiple toplam 21 maçta görev yaparken 4 kez filleri havalandırmış ve 1 kez de asist yapmayı başarmıştı.

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