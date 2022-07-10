Beşiktaş'ın istediği Jovane Cabral için savaş çıktı

Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral transferinde henüz sonuç alamayan Beşiktaş'a kötü haber Komşu'dan geldi… Yıldız oyuncuya Yunanistan Ligi'nin güçlü ekiplerinden Olympiakos'un da talip olduğu belirtildi.
Yunan medyasına göre Olympiakos da Cabral için girişimlerini hızlandırdı. Giannis Chorianopoulos'un haberine göre transferin kısa süre içinde netleşeceği vurgulandı.
Beşiktas ise Cabral için bekleyişini sürdürüyor. İddialara göre Siyah-Beyazlılar, Sporting'e 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan önemli oranda pay içeren yeni bir teklif sundu.